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"المالديف" تنبّه 22 ألف سائح سعودي: سلامتكم بأيديكم

بعد غرق خمسة أشخاص غرقاً في غضون أسبوع

ناشدت سلطات السياحة في المالديف المنتجعات في كل جزر الأرخبيل التنبيه لسلامة السائحين بعد وفاة خمسة أشخاص غرقاً في غضون أسبوع واحد بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عالمية.

وفي هذا الإطار، قال مسؤولون في القطاع السياحي إنهم طلبوا من مديري المنتجعات في الأرخبيل التنبه والحرص لزبائنها؛ حرصاً على سلامتهم بعد تزايد عدد الوفيات وقالوا إن سلامتهم بأيدي الزوار أنفسهم.

وأرجعت السلطات هناك أسباب الغرق إلى تيارات قوية ناجمة عن رياح موسمية شمالية-شرقية، في بلد تعد فيه مثل هذه الحوادث نادرة وقليلة، وتظهر الأرقام الحكومية الأخيرة أن 31 شخصاً قضوا غرقاً في الفترة الأخيرة.

بدورها، تواصلت "سبق" مع مسؤول المبيعات بمنتجعات أنانتارا السيد أحمد عادل، حيث نفى قطعياً وجود أي غرقى على شواطئ منتجعات أنانتارا بالمالديف، منبهاً إلى أن المنتجع يوفر أقصى درجات الأمان لرواده من السعودية وجميع الجنسيات.

وتعتمد المالديف على السياحة والزوار القادمين للتمتع بمياهها اللازوردية والرمال البيضاء المترامية على طول 800 كلم على خط الاستواء.

ووفقاً لأرقام رسمية من سفارة المالديف فإن المالديف تستقطب سنوياً 1.4 مليون سائح، بينهم 15% من الدول العربية، فيما يبلغ عدد السعوديين 22 ألف سائح، ويستطيع أي سائح يحمل جواز سفر مقروء آلياً ولديه حجز فندقي وتذكرة عودة يحصل تأشيرة الدخول مجاناً فور وصوله إلى مطار ماليه.

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"المالديف" تنبّه 22 ألف سائح سعودي: سلامتكم بأيديكم
سبق

ناشدت سلطات السياحة في المالديف المنتجعات في كل جزر الأرخبيل التنبيه لسلامة السائحين بعد وفاة خمسة أشخاص غرقاً في غضون أسبوع واحد بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عالمية.

وفي هذا الإطار، قال مسؤولون في القطاع السياحي إنهم طلبوا من مديري المنتجعات في الأرخبيل التنبه والحرص لزبائنها؛ حرصاً على سلامتهم بعد تزايد عدد الوفيات وقالوا إن سلامتهم بأيدي الزوار أنفسهم.

وأرجعت السلطات هناك أسباب الغرق إلى تيارات قوية ناجمة عن رياح موسمية شمالية-شرقية، في بلد تعد فيه مثل هذه الحوادث نادرة وقليلة، وتظهر الأرقام الحكومية الأخيرة أن 31 شخصاً قضوا غرقاً في الفترة الأخيرة.

بدورها، تواصلت "سبق" مع مسؤول المبيعات بمنتجعات أنانتارا السيد أحمد عادل، حيث نفى قطعياً وجود أي غرقى على شواطئ منتجعات أنانتارا بالمالديف، منبهاً إلى أن المنتجع يوفر أقصى درجات الأمان لرواده من السعودية وجميع الجنسيات.

وتعتمد المالديف على السياحة والزوار القادمين للتمتع بمياهها اللازوردية والرمال البيضاء المترامية على طول 800 كلم على خط الاستواء.

ووفقاً لأرقام رسمية من سفارة المالديف فإن المالديف تستقطب سنوياً 1.4 مليون سائح، بينهم 15% من الدول العربية، فيما يبلغ عدد السعوديين 22 ألف سائح، ويستطيع أي سائح يحمل جواز سفر مقروء آلياً ولديه حجز فندقي وتذكرة عودة يحصل تأشيرة الدخول مجاناً فور وصوله إلى مطار ماليه.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
05:00 PM

"المالديف" تنبّه 22 ألف سائح سعودي: سلامتكم بأيديكم

بعد غرق خمسة أشخاص غرقاً في غضون أسبوع

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خالد خليل - الرياض
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ناشدت سلطات السياحة في المالديف المنتجعات في كل جزر الأرخبيل التنبيه لسلامة السائحين بعد وفاة خمسة أشخاص غرقاً في غضون أسبوع واحد بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عالمية.

وفي هذا الإطار، قال مسؤولون في القطاع السياحي إنهم طلبوا من مديري المنتجعات في الأرخبيل التنبه والحرص لزبائنها؛ حرصاً على سلامتهم بعد تزايد عدد الوفيات وقالوا إن سلامتهم بأيدي الزوار أنفسهم.

وأرجعت السلطات هناك أسباب الغرق إلى تيارات قوية ناجمة عن رياح موسمية شمالية-شرقية، في بلد تعد فيه مثل هذه الحوادث نادرة وقليلة، وتظهر الأرقام الحكومية الأخيرة أن 31 شخصاً قضوا غرقاً في الفترة الأخيرة.

بدورها، تواصلت "سبق" مع مسؤول المبيعات بمنتجعات أنانتارا السيد أحمد عادل، حيث نفى قطعياً وجود أي غرقى على شواطئ منتجعات أنانتارا بالمالديف، منبهاً إلى أن المنتجع يوفر أقصى درجات الأمان لرواده من السعودية وجميع الجنسيات.

وتعتمد المالديف على السياحة والزوار القادمين للتمتع بمياهها اللازوردية والرمال البيضاء المترامية على طول 800 كلم على خط الاستواء.

ووفقاً لأرقام رسمية من سفارة المالديف فإن المالديف تستقطب سنوياً 1.4 مليون سائح، بينهم 15% من الدول العربية، فيما يبلغ عدد السعوديين 22 ألف سائح، ويستطيع أي سائح يحمل جواز سفر مقروء آلياً ولديه حجز فندقي وتذكرة عودة يحصل تأشيرة الدخول مجاناً فور وصوله إلى مطار ماليه.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,666
6.7 مليار دولار

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