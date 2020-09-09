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"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي.. والأمور في المملكة تسير باتجاه إيجابي

إجمالي الفحوص المخبرية 5548202 بإضافة 49205 فحوص جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي، ونأمل ألا تقع، مشيراً إلى أن الأمور ولله الحمد في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار ونزول.

وأضاف د. "العبدالعالي" أنه تم تسجيل 775 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 323012 حالة، من بينها 19881 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1386 حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى 298966 حالة بإضافة 720 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 4165 حالة، بإضافة 28 حالة وفاة جديدة، "رحمهم الله جميعاً".

وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها 775 حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%.

كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة 5548202 فحص مخبري دقيق، بإضافة 49205 فحوصات مخبرية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووجه د. "العبدالعالي" النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق "توكلنا"، للحصول على العديد من الخدمات جديدة بالتطبيق ومن أهمها خدمة "تصريح تجمُّع" والذي يسمح للأفراد والجماعات والمنشآت والمؤسسات بالحصول على إنشاء تصريح تجمّع في المكان الذي يريد دعوة مجموعة من الأفراد للحضور اليه بالعدد المسموح وذلك من خلال الكود الذي سيصل إليهم والذي سيمكن من الاطمئنان على الحالات الصحية للأفراد، كما أنها تعد إضافة جديدة للاحترازات الوقائية لمواجهة كورونا.

"ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً".

متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي.. والأمور في المملكة تسير باتجاه إيجابي
سبق

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي، ونأمل ألا تقع، مشيراً إلى أن الأمور ولله الحمد في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار ونزول.

وأضاف د. "العبدالعالي" أنه تم تسجيل 775 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 323012 حالة، من بينها 19881 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1386 حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى 298966 حالة بإضافة 720 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 4165 حالة، بإضافة 28 حالة وفاة جديدة، "رحمهم الله جميعاً".

وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها 775 حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%.

كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة 5548202 فحص مخبري دقيق، بإضافة 49205 فحوصات مخبرية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووجه د. "العبدالعالي" النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق "توكلنا"، للحصول على العديد من الخدمات جديدة بالتطبيق ومن أهمها خدمة "تصريح تجمُّع" والذي يسمح للأفراد والجماعات والمنشآت والمؤسسات بالحصول على إنشاء تصريح تجمّع في المكان الذي يريد دعوة مجموعة من الأفراد للحضور اليه بالعدد المسموح وذلك من خلال الكود الذي سيصل إليهم والذي سيمكن من الاطمئنان على الحالات الصحية للأفراد، كما أنها تعد إضافة جديدة للاحترازات الوقائية لمواجهة كورونا.

"ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً".

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
05:36 PM

متحدث "الصحة": الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي.. والأمور في المملكة تسير باتجاه إيجابي

إجمالي الفحوص المخبرية 5548202 بإضافة 49205 فحوص جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي، ونأمل ألا تقع، مشيراً إلى أن الأمور ولله الحمد في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار ونزول.

وأضاف د. "العبدالعالي" أنه تم تسجيل 775 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 323012 حالة، من بينها 19881 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1386 حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى 298966 حالة بإضافة 720 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 4165 حالة، بإضافة 28 حالة وفاة جديدة، "رحمهم الله جميعاً".

وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها 775 حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%.

كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة 5548202 فحص مخبري دقيق، بإضافة 49205 فحوصات مخبرية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووجه د. "العبدالعالي" النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق "توكلنا"، للحصول على العديد من الخدمات جديدة بالتطبيق ومن أهمها خدمة "تصريح تجمُّع" والذي يسمح للأفراد والجماعات والمنشآت والمؤسسات بالحصول على إنشاء تصريح تجمّع في المكان الذي يريد دعوة مجموعة من الأفراد للحضور اليه بالعدد المسموح وذلك من خلال الكود الذي سيصل إليهم والذي سيمكن من الاطمئنان على الحالات الصحية للأفراد، كما أنها تعد إضافة جديدة للاحترازات الوقائية لمواجهة كورونا.

"ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً".

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