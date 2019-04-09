الغرفة التجارية بتبوك تُغيّب الإعلام عن انتخاباتها.. والمنطقة تترقب النتائج

وسط استنكار للاعتداء على أحد الصحفيين من بعض منتسبي اللجنة المنظمة

انتهى اليوم الأول من انتخابات الغرفة التجارية في تبوك، والتي انطلقت صباح اليوم وتنتهي غداً الأربعاء عند الساعة السادسة مساءً وتنظمها الغرفة التجارية بتبوك تحت إشراف فرع وزارة التجارة في منطقة تبوك.

وتترقب منطقة تبوك نتائج التصويت لمجلس الغرفة التجارية، هذا المجلس الذي عاش أحداثاً دراماتيكية خلال الأعوام الماضية بين أعضائه، فشهد خلافات ونزاعات وصلت بعضها للمحاكم ولجان فض المنزاعات واللجان العمالية في وزارة التجارة، ولكنها عادت للاستقرار في الفترة الأخيرة للمجلس.

وفي تصرف غريب منعت اللجان المنظمة للانتخابات اليوم دخول العديد من وسائل الإعلام والصحفيين في تبوك إلى قاعة التصويت فيما سمحت لبعض الإعلاميين وأصحاب السنابات وكان المعيار الوحيد في ذلك العشوائية والمحسوبية.

وتحدث لـ"سبق"، فايز التمامي محرر في جريدة الجزيرة فقال: "دور الإعلام مهم في نقل الأحداث للمجتمع وإبراز الجهود المبذولة في مثل هذه الانتخابات، ومن المفترض أن تتم عملية الاقتراع والتصويت أمام الجميع والسماح للإعلاميين بنقل فعالياتها، مستغرباً ما حدث اليوم من منع للزملاء الإعلاميين".

وتحدث مدير مكتب جريدة "عكاظ" في تبوك الإعلامي عبد الرحمن العكيمي فقال: "ما حدث هو شيء مؤلم حين يتم منع الصحفيين من تأدية مهامهم وواجباتهم وهذا يكشف لنا عن خلل داخل تلك المنشأة، والأمر يحتاج لتوضيح من الغرفة التجارية بتبوك، وشاهدنا مؤخراً ردوداً رائعة لهيئة الصحفيين السعوديين وموقفها من منع الصحيفتين من تغطية لإحدى الفعاليات".

ومن جهته، تحدث صالح المرواني رئيس تحرير صحيفة "صدى تبوك" فقال: "ساءني منع الزملاء الصحفيين والمصورين من الدخول لمقر إدلاء الناخبين بأصواتهم وعدم تمكين وسائل الإعلام من تغطية سير العملية الانتخابية للغرفة التجارية التي انطلقت صباح اليوم في تبوك، وماحدث من اعتداء على أحد الصحفيين من بعض منتسبي اللجنة المنظمة بغرفة تبوك ومحاولة سحب هاتفه بطريقة غير لائقة في تصرف فردي لا ينم عن إدارك أهمية دورهم ورسالتهم الإعلامية التي يقومون بها.

وأردف: وهذا الأمر يدعو للاستغراب ويضع علامات استفهام كبيرة علماً أنه لا يحق لأي جهة منع وسائل الاعلام من أداء واجبها ورسالتها تحت أي ذريعة أو حكر المعلومة لجهة معينة طالما أن المناسبة عامة وليست خاصة كيف وإن كانت عملية انتخابية تستوجب الشفافية والتواجد الاعلامي لدعم نزاهتها ونطالب الجهة المنظمة في غرفة تبوك بإصدار بيان يوضح أسباب ما حدث".