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أمير مكة يدشن الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة بالمنطقة

تنفذها لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة بالتعاون مع جمعية المودة

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، وبحضور أمين مجلس المنطقة، خالد البقمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المودة، المهندس فيصل السمنودي، الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة، التي تنفذها لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة بالتعاون مع جمعية المودة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أهداف الخارطة الحرارية والرامية لتشخيص الواقع الحقيقي لاحتياجات الأسرة بالمنطقة، والوقوف على التحديات التي تواجهها، وتحديد الحلول الملائمة لعلاج هذه التحديات، وفي هذا الصدد تم التركيز على خمس قضايا رئيسية هي: الاستعداد الزواجي، وتشمل الاستقلالية والنمو الذاتي والمهارات الاجتماعية والتوجهات والقيم، بالإضافة إلى العلاقة الأسرية. كذلك التخطيط الأسري ويشمل وضوح الأدوار والتخطيط المالي. أيضاً تربية الأبناء، وتشمل النمو الجسدي السليم والنمو الفكري الأخلاقي والعاطفي والمتابعة الدراسية. والقضية الخامسة الانفصال الناجح، ويشمل الدعم النفسي والدعم المالي والتعاون في تربية الأبناء .

مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يدشن الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة بالمنطقة
سبق

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، وبحضور أمين مجلس المنطقة، خالد البقمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المودة، المهندس فيصل السمنودي، الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة، التي تنفذها لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة بالتعاون مع جمعية المودة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أهداف الخارطة الحرارية والرامية لتشخيص الواقع الحقيقي لاحتياجات الأسرة بالمنطقة، والوقوف على التحديات التي تواجهها، وتحديد الحلول الملائمة لعلاج هذه التحديات، وفي هذا الصدد تم التركيز على خمس قضايا رئيسية هي: الاستعداد الزواجي، وتشمل الاستقلالية والنمو الذاتي والمهارات الاجتماعية والتوجهات والقيم، بالإضافة إلى العلاقة الأسرية. كذلك التخطيط الأسري ويشمل وضوح الأدوار والتخطيط المالي. أيضاً تربية الأبناء، وتشمل النمو الجسدي السليم والنمو الفكري الأخلاقي والعاطفي والمتابعة الدراسية. والقضية الخامسة الانفصال الناجح، ويشمل الدعم النفسي والدعم المالي والتعاون في تربية الأبناء .

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
02:17 PM

أمير مكة يدشن الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة بالمنطقة

تنفذها لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة بالتعاون مع جمعية المودة

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عبدالله الراجحي - جدة
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دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، وبحضور أمين مجلس المنطقة، خالد البقمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المودة، المهندس فيصل السمنودي، الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة، التي تنفذها لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة بالتعاون مع جمعية المودة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أهداف الخارطة الحرارية والرامية لتشخيص الواقع الحقيقي لاحتياجات الأسرة بالمنطقة، والوقوف على التحديات التي تواجهها، وتحديد الحلول الملائمة لعلاج هذه التحديات، وفي هذا الصدد تم التركيز على خمس قضايا رئيسية هي: الاستعداد الزواجي، وتشمل الاستقلالية والنمو الذاتي والمهارات الاجتماعية والتوجهات والقيم، بالإضافة إلى العلاقة الأسرية. كذلك التخطيط الأسري ويشمل وضوح الأدوار والتخطيط المالي. أيضاً تربية الأبناء، وتشمل النمو الجسدي السليم والنمو الفكري الأخلاقي والعاطفي والمتابعة الدراسية. والقضية الخامسة الانفصال الناجح، ويشمل الدعم النفسي والدعم المالي والتعاون في تربية الأبناء .

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