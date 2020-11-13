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وزير المالية.. رؤية 2030 هي "مرحلة انتقالية" أساسية للاقتصاد السعودي

قال: القطاع المالي يجد دعماً كبيراً من قيادة المملكة

قال محمد الجدعان، وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، إن رؤية المملكة 2030 هي "مرحلة انتقالية" رئيسة للاقتصاد السعودي وانطلاقة نحو المستقبل.

وأشار الجدعان؛ على حسابه في "تويتر"، إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الجائحة.

واضاف الجدعان؛ أن القطاع المالي يجد دعماً كبيراً من قيادة المملكة، لأنه يسهم في تعزيز الاقتصاد، والمرونة التي تتمتع بها السياسة المالية العامة نتيجة هذه الإصلاحات التي مكّنت الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة.

وقال الجدعان "حديث ولي العهد يؤكّد حرص واهتمام القيادة الدائم بالمواطن، وإطلاعه على ما حقّقته المملكة من خطوات كبيرة في سبيل الإصلاح الاقتصادي وفق الرؤية التي يقف خلفها، والقفزات التي حققتها المملكة في عددٍ من المؤشرات الدولية أخيراً تؤكّد ذلك".

واختتم الجدعان "أدعو الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين "حفظهما الله"، وأن يوفقهما لخدمة الدين والوطن.

وزير المالية محمد الجدعان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير المالية.. رؤية 2030 هي "مرحلة انتقالية" أساسية للاقتصاد السعودي
سبق

قال محمد الجدعان، وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، إن رؤية المملكة 2030 هي "مرحلة انتقالية" رئيسة للاقتصاد السعودي وانطلاقة نحو المستقبل.

وأشار الجدعان؛ على حسابه في "تويتر"، إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الجائحة.

واضاف الجدعان؛ أن القطاع المالي يجد دعماً كبيراً من قيادة المملكة، لأنه يسهم في تعزيز الاقتصاد، والمرونة التي تتمتع بها السياسة المالية العامة نتيجة هذه الإصلاحات التي مكّنت الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة.

وقال الجدعان "حديث ولي العهد يؤكّد حرص واهتمام القيادة الدائم بالمواطن، وإطلاعه على ما حقّقته المملكة من خطوات كبيرة في سبيل الإصلاح الاقتصادي وفق الرؤية التي يقف خلفها، والقفزات التي حققتها المملكة في عددٍ من المؤشرات الدولية أخيراً تؤكّد ذلك".

واختتم الجدعان "أدعو الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين "حفظهما الله"، وأن يوفقهما لخدمة الدين والوطن.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
01:45 PM

وزير المالية.. رؤية 2030 هي "مرحلة انتقالية" أساسية للاقتصاد السعودي

قال: القطاع المالي يجد دعماً كبيراً من قيادة المملكة

A A A
خالد علي - الرياض
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3,867

قال محمد الجدعان، وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، إن رؤية المملكة 2030 هي "مرحلة انتقالية" رئيسة للاقتصاد السعودي وانطلاقة نحو المستقبل.

وأشار الجدعان؛ على حسابه في "تويتر"، إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الجائحة.

واضاف الجدعان؛ أن القطاع المالي يجد دعماً كبيراً من قيادة المملكة، لأنه يسهم في تعزيز الاقتصاد، والمرونة التي تتمتع بها السياسة المالية العامة نتيجة هذه الإصلاحات التي مكّنت الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة.

وقال الجدعان "حديث ولي العهد يؤكّد حرص واهتمام القيادة الدائم بالمواطن، وإطلاعه على ما حقّقته المملكة من خطوات كبيرة في سبيل الإصلاح الاقتصادي وفق الرؤية التي يقف خلفها، والقفزات التي حققتها المملكة في عددٍ من المؤشرات الدولية أخيراً تؤكّد ذلك".

واختتم الجدعان "أدعو الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين "حفظهما الله"، وأن يوفقهما لخدمة الدين والوطن.

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