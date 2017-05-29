النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
12:50 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 8 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
436

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,121
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,787
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة