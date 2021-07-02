النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1208 خلال الـ24 ساعة الماضية

تغريدة سجنته وحكم أنصفه.. كيف أفلت برلماني من قبضة "أردوغان"؟!

حق "غيرغيرلي أوغلو" في الترشح والسياسة أعادته المحكمة بعد انتهاك

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، قراراً ينص على انتهاك حقوق عضو حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، وطالبت بالإفراج عنه.

وقرر أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالإجماع انتهاك "حق غيرغيرلي أوغلو في الترشح والمشاركة في الأنشطة السياسية" و"الحق في الحرية الشخصية والأمن"، تماشياً مع المادة 67 من الدستور التركي.

بعد قرار المحكمة بانتهاك حقوقه، بات بإمكان "غيرغيرلي أوغلو" استعادة مقعده كنائب في البرلمان بعد قرار بسحب الحصانة البرلمانية عنه إثر مذكرة أرسلتها وزارة العدل إلى البرلمان في 20 مارس الماضي، وفق "العربية.نت".

وجُرّد "غيرغيرلي أوغلو" المعروف بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان، من مقعده النيابي والحصانة القضائية التي يمنحه إياها، بعدما ثبّتت محكمة إدانة بحقه على خلفية منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم اعتقلته الشرطة بتهمة "نشر دعاية إرهابية".

ومن المتوقع إطلاق سراح "غيرغيرلي أوغلو" من السجن بعد قرار المحكمة الدستورية بانتهاك الحقوق، ثم يتم إرسال الملف إلى البرلمان لبدء عملية إعادة مقعده البرلماني.

أُدين "غيرغيرلي أوغلو" في عام 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة "نشر دعاية إرهابية" بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام من قبل جماعة حزب العمال الكردستاني المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا.

وأكدت محكمة الاستئناف الإدانة، قائلة إنه "يمتلك" و"يضفي الشرعية" على حزب العمال الكردستاني من خلال مشاركة الرابط، الذي تضمن صورة لأعضاء المجموعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تغريدة سجنته وحكم أنصفه.. كيف أفلت برلماني من قبضة "أردوغان"؟!
سبق

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، قراراً ينص على انتهاك حقوق عضو حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، وطالبت بالإفراج عنه.

وقرر أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالإجماع انتهاك "حق غيرغيرلي أوغلو في الترشح والمشاركة في الأنشطة السياسية" و"الحق في الحرية الشخصية والأمن"، تماشياً مع المادة 67 من الدستور التركي.

بعد قرار المحكمة بانتهاك حقوقه، بات بإمكان "غيرغيرلي أوغلو" استعادة مقعده كنائب في البرلمان بعد قرار بسحب الحصانة البرلمانية عنه إثر مذكرة أرسلتها وزارة العدل إلى البرلمان في 20 مارس الماضي، وفق "العربية.نت".

وجُرّد "غيرغيرلي أوغلو" المعروف بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان، من مقعده النيابي والحصانة القضائية التي يمنحه إياها، بعدما ثبّتت محكمة إدانة بحقه على خلفية منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم اعتقلته الشرطة بتهمة "نشر دعاية إرهابية".

ومن المتوقع إطلاق سراح "غيرغيرلي أوغلو" من السجن بعد قرار المحكمة الدستورية بانتهاك الحقوق، ثم يتم إرسال الملف إلى البرلمان لبدء عملية إعادة مقعده البرلماني.

أُدين "غيرغيرلي أوغلو" في عام 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة "نشر دعاية إرهابية" بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام من قبل جماعة حزب العمال الكردستاني المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا.

وأكدت محكمة الاستئناف الإدانة، قائلة إنه "يمتلك" و"يضفي الشرعية" على حزب العمال الكردستاني من خلال مشاركة الرابط، الذي تضمن صورة لأعضاء المجموعة.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
06:52 PM

تغريدة سجنته وحكم أنصفه.. كيف أفلت برلماني من قبضة "أردوغان"؟!

حق "غيرغيرلي أوغلو" في الترشح والسياسة أعادته المحكمة بعد انتهاك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
481

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، قراراً ينص على انتهاك حقوق عضو حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، وطالبت بالإفراج عنه.

وقرر أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالإجماع انتهاك "حق غيرغيرلي أوغلو في الترشح والمشاركة في الأنشطة السياسية" و"الحق في الحرية الشخصية والأمن"، تماشياً مع المادة 67 من الدستور التركي.

بعد قرار المحكمة بانتهاك حقوقه، بات بإمكان "غيرغيرلي أوغلو" استعادة مقعده كنائب في البرلمان بعد قرار بسحب الحصانة البرلمانية عنه إثر مذكرة أرسلتها وزارة العدل إلى البرلمان في 20 مارس الماضي، وفق "العربية.نت".

وجُرّد "غيرغيرلي أوغلو" المعروف بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان، من مقعده النيابي والحصانة القضائية التي يمنحه إياها، بعدما ثبّتت محكمة إدانة بحقه على خلفية منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم اعتقلته الشرطة بتهمة "نشر دعاية إرهابية".

ومن المتوقع إطلاق سراح "غيرغيرلي أوغلو" من السجن بعد قرار المحكمة الدستورية بانتهاك الحقوق، ثم يتم إرسال الملف إلى البرلمان لبدء عملية إعادة مقعده البرلماني.

أُدين "غيرغيرلي أوغلو" في عام 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة "نشر دعاية إرهابية" بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام من قبل جماعة حزب العمال الكردستاني المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا.

وأكدت محكمة الاستئناف الإدانة، قائلة إنه "يمتلك" و"يضفي الشرعية" على حزب العمال الكردستاني من خلال مشاركة الرابط، الذي تضمن صورة لأعضاء المجموعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,305
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,577
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,132

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة