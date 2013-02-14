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"الحبوب" توافق على إصدار ترخيص ثانوي لزيادة الطاقة الإنتاجية لمطاحن "الأولى"

في 3 فروع للشركة بطاقة 2490 طناً في اليوم وخلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب اليوم، جلسته رقم (319)، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها طلب شركة المطاحن الأولى إصدار ترخيص ثانوي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن، كما استعرض المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة بجدول الأعمال المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى ترقية لمرتبة عليا.

ووافق المجلس على طلب شركة المطاحن الأولى بإصدار ترخيص ثانوي (مشروط) لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن بفروع الشركة في (جدة، القصيم، الأحساء) بطاقة (2490) طناً/يوم، الذي يستهدف مواكبة الطلب المتوقع لمنتجات المطاحن من الدقيق والمشتقات الأخرى خلال الأعوام القادمة، كما وافق على ترقية للمرتبة الرابعة عشرة.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" توافق على إصدار ترخيص ثانوي لزيادة الطاقة الإنتاجية لمطاحن "الأولى"
سبق

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب اليوم، جلسته رقم (319)، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها طلب شركة المطاحن الأولى إصدار ترخيص ثانوي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن، كما استعرض المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة بجدول الأعمال المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى ترقية لمرتبة عليا.

ووافق المجلس على طلب شركة المطاحن الأولى بإصدار ترخيص ثانوي (مشروط) لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن بفروع الشركة في (جدة، القصيم، الأحساء) بطاقة (2490) طناً/يوم، الذي يستهدف مواكبة الطلب المتوقع لمنتجات المطاحن من الدقيق والمشتقات الأخرى خلال الأعوام القادمة، كما وافق على ترقية للمرتبة الرابعة عشرة.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
02:49 PM

"الحبوب" توافق على إصدار ترخيص ثانوي لزيادة الطاقة الإنتاجية لمطاحن "الأولى"

في 3 فروع للشركة بطاقة 2490 طناً في اليوم وخلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب اليوم، جلسته رقم (319)، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها طلب شركة المطاحن الأولى إصدار ترخيص ثانوي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن، كما استعرض المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة بجدول الأعمال المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى ترقية لمرتبة عليا.

ووافق المجلس على طلب شركة المطاحن الأولى بإصدار ترخيص ثانوي (مشروط) لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن بفروع الشركة في (جدة، القصيم، الأحساء) بطاقة (2490) طناً/يوم، الذي يستهدف مواكبة الطلب المتوقع لمنتجات المطاحن من الدقيق والمشتقات الأخرى خلال الأعوام القادمة، كما وافق على ترقية للمرتبة الرابعة عشرة.

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