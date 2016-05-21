بالتراضي.. الشباب ينهي عقد مدربه "سوموديكا"
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".
وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.
بالتراضي.. الشباب ينهي عقد مدربه "سوموديكا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-05-19
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".
وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:36 PM
بالتراضي.. الشباب ينهي عقد مدربه "سوموديكا"
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".
وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.