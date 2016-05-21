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بالتراضي.. الشباب ينهي عقد مدربه "سوموديكا"

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".

وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالتراضي.. الشباب ينهي عقد مدربه "سوموديكا"
سبق

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".

وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:36 PM

بالتراضي.. الشباب ينهي عقد مدربه "سوموديكا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,346

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".

وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.

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