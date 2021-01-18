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تونس.. 2859 إصابة جديدة بـ"كورونا" و76 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 180 ألفًا والوفيات 5 آلاف و692 شخصًا

سجلت تونس 2859 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و76 وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 180 ألفًا و90 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5 آلاف و692 وفاة.

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تونس.. 2859 إصابة جديدة بـ"كورونا" و76 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 2859 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و76 وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 180 ألفًا و90 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5 آلاف و692 وفاة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
12:06 AM

تونس.. 2859 إصابة جديدة بـ"كورونا" و76 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 180 ألفًا والوفيات 5 آلاف و692 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس 2859 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و76 وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 180 ألفًا و90 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5 آلاف و692 وفاة.

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