"السياحة العالمية" عن توترات أوكرانيا: لم نعد نتحمل أي شيء "كفانا كورونا"

"بولوليكاشفيلي": يجب علينا إعادة البناء والتطلع للمستقبل بأمل وليس بخوف

أكد زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن على الجميع النظر فورًا لمصلحة قطاع السياحة والسفر العالمي المهدد بالانهيار؛ مشيرًا إلى أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا ستمنع الرحلات السياحية منهما والعكس، وستؤثر على العالم بأكمله.

وأوضح بولوليكاشفيلي، في بيان أصدرته المنظمة، أنه بعد عامين من جائحة COVID- 19 لم نعد نتحمل أي معاناة أخرى؛ حيث عانى الناس والدول وكل المجتمعات، ولا يمكننا تحمل المزيد؛ بل يجب علينا إعادة البناء والتطلع إلى المستقبل بأمل وليس خوف.

وتابع: بما أن السلام والتفاهم المتبادل عنصران أساسيان للتعافي؛ فقد حان الوقت الآن للعمل مع الدبلوماسية بدلًا من الصراع في جميع أنحاء العالم، ويجب ألا نسمح بأن تتحول التوترات السياسية إلى أزمة من صنع الإنسان تقوض تقدمنا الجماعي.

وأضاف البيان أن السياحة هي الجسر الرئيسي لبناء التفاهم؛ فلديها قدرة فريدة على تعزيز السلام بين الشعوب في كل مكان، وتقف منظمة السياحة العالمية بحزم إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في دعوته لجميع البلدان لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وليس من خلال الصراع، وأن تحترم الأمن والعدالة الدوليين في جميع الأوقات.

يُذكر أن رئيس الحكومة الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك بشرق أوركانيا، أصدر أمرًا بالتعبئة الكاملة للقوات، وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد العنف على طول خط التماسّ بين القوات الأوكرانية والمتمردين المدعومين من روسيا في المنطقة في الأيام الأخيرة، وهو ما أثار مخاوف الغرب من أن موسكو قد تستخدم ذلك مبررًا لغزو أوكرانيا.