غدًا.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن بينبع الصناعية

بشعار الاقتصاد الأخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية

تنطلق غدًا الاثنين -ولمدة يومين- أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن 2019، تحت شعار "الاقتصاد الأخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تعزيزًا للاستدامة في المدن"، والذي سيقام في مركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية تحت رعاية رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية، وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء وعمداء المدن وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، كما يشارك في المؤتمر مجموعة من الاستشاريين والأكاديميين والمنظمات غير الرسمية ومديري المنشآت وأصحاب المشروعات والجمهور العام المهتمين بالاقتصاد الأخضر.

وسيتناول المؤتمر -على مدى يومين- 5 محاور رئيسية، إضافة إلى عدد من الأبحاث العلمية التي ستقدم من قِبَل متخصصين ويتخلل المؤتمر معرضٌ مصاحب للعديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر والخدمات البيئية لشركات ومؤسسات متخصصة وعدد من المشاريع ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر والأجهزة والتقنيات ذات العلاقة.