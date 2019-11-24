النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غدًا.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن بينبع الصناعية

بشعار الاقتصاد الأخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية

تنطلق غدًا الاثنين -ولمدة يومين- أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن 2019، تحت شعار "الاقتصاد الأخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تعزيزًا للاستدامة في المدن"، والذي سيقام في مركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية تحت رعاية رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية، وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء وعمداء المدن وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، كما يشارك في المؤتمر مجموعة من الاستشاريين والأكاديميين والمنظمات غير الرسمية ومديري المنشآت وأصحاب المشروعات والجمهور العام المهتمين بالاقتصاد الأخضر.

وسيتناول المؤتمر -على مدى يومين- 5 محاور رئيسية، إضافة إلى عدد من الأبحاث العلمية التي ستقدم من قِبَل متخصصين ويتخلل المؤتمر معرضٌ مصاحب للعديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر والخدمات البيئية لشركات ومؤسسات متخصصة وعدد من المشاريع ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر والأجهزة والتقنيات ذات العلاقة.

المؤتمر والمعرض الدولي الثامن ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غدًا.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن بينبع الصناعية
سبق

تنطلق غدًا الاثنين -ولمدة يومين- أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن 2019، تحت شعار "الاقتصاد الأخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تعزيزًا للاستدامة في المدن"، والذي سيقام في مركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية تحت رعاية رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية، وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء وعمداء المدن وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، كما يشارك في المؤتمر مجموعة من الاستشاريين والأكاديميين والمنظمات غير الرسمية ومديري المنشآت وأصحاب المشروعات والجمهور العام المهتمين بالاقتصاد الأخضر.

وسيتناول المؤتمر -على مدى يومين- 5 محاور رئيسية، إضافة إلى عدد من الأبحاث العلمية التي ستقدم من قِبَل متخصصين ويتخلل المؤتمر معرضٌ مصاحب للعديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر والخدمات البيئية لشركات ومؤسسات متخصصة وعدد من المشاريع ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر والأجهزة والتقنيات ذات العلاقة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
09:32 AM

غدًا.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن بينبع الصناعية

بشعار الاقتصاد الأخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
387

تنطلق غدًا الاثنين -ولمدة يومين- أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن 2019، تحت شعار "الاقتصاد الأخضر ودورة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تعزيزًا للاستدامة في المدن"، والذي سيقام في مركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية تحت رعاية رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان بالشراكة مع مركز البيئة للمدن العربية، وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء وعمداء المدن وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، كما يشارك في المؤتمر مجموعة من الاستشاريين والأكاديميين والمنظمات غير الرسمية ومديري المنشآت وأصحاب المشروعات والجمهور العام المهتمين بالاقتصاد الأخضر.

وسيتناول المؤتمر -على مدى يومين- 5 محاور رئيسية، إضافة إلى عدد من الأبحاث العلمية التي ستقدم من قِبَل متخصصين ويتخلل المؤتمر معرضٌ مصاحب للعديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر والخدمات البيئية لشركات ومؤسسات متخصصة وعدد من المشاريع ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر والأجهزة والتقنيات ذات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة