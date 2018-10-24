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"المسابقات" تنقل "كلاسيكو" الأهلي والهلال إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل

قرّرت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، نقل "كلاسيكو" الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والذي يجمع الأهلي ونظيره الهلال، يوم الجمعة المقبل، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، بدلاً من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

كما قررت لجنة المسابقات نقل مباراة الأهلي مع الباطن المزمع إقامتها ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، وكذلك مباراة الأهلي مع ضيفه النصر بالجولة الـ13، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بناءً على طلب النادي الأهلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المسابقات" تنقل "كلاسيكو" الأهلي والهلال إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل
سبق

قرّرت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، نقل "كلاسيكو" الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والذي يجمع الأهلي ونظيره الهلال، يوم الجمعة المقبل، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، بدلاً من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

كما قررت لجنة المسابقات نقل مباراة الأهلي مع الباطن المزمع إقامتها ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، وكذلك مباراة الأهلي مع ضيفه النصر بالجولة الـ13، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بناءً على طلب النادي الأهلي.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
03:44 PM

"المسابقات" تنقل "كلاسيكو" الأهلي والهلال إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قرّرت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، نقل "كلاسيكو" الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والذي يجمع الأهلي ونظيره الهلال، يوم الجمعة المقبل، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، بدلاً من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

كما قررت لجنة المسابقات نقل مباراة الأهلي مع الباطن المزمع إقامتها ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، وكذلك مباراة الأهلي مع ضيفه النصر بالجولة الـ13، إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بناءً على طلب النادي الأهلي.

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