النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني

تعتبر فرصة استثمارية واعدة بجوار الحرم المكي الشريف

تطرح شركة "أدير العقارية" أرض "رواسي جبل عمر" إحدى جواهر مشروع "جبل عمر" متعدد الاستخدامات؛ للبيع في مزاد علني وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر2021م.

وقال متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: "رواسي جبل عمر" تمثل فرصة استثمارية فريدة من نوعها نظرًا لاستراتيجية موقع الأرض في قلب المنطقة المركزية للعاصمة المقدسة، على بُعد خطوات من الحرم المكي الشريف، حيث تزدهر المشاريع العقارية لتلبية الطلب المتزايد على السكن بجوار المسجد الحرام، وما يرافقها من تكامل الخدمات وتنوع المرافق العامة التي ترفع من جودة الحياة في المنطقة ككل، علاوة على سهولة الوصول منها إلى كل المشاعر المقدسة لينعم ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين بأعلى درجات الراحة والرفاهية.

وأضاف: "رواسي جبل عمر" التي تبلغ مساحتها أكثر من 2600 متر مربع؛ تتيح إمكانية الاستفادة من موقعها الاستثنائي ومميزاتها الفريدة لإنشاء مشاريع سكنية وتجارية وفندقية تصل ارتفاعات الأدوار فيها إلى 35 دوراً لتخدم احتياجات المنطقة بالكامل، مع العلم أن الأرض هي عبارة عن أرض مطورة بالكامل بأحدث أساليب تطوير البنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، مما يجعل من "رواسي جبل عمر" فرصة استثنائية للاستثمار العقاري في أطهر بقاع الأرض وتحقيق العوائد الاستثمارية المتنامية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، أن مكة المكرمة تعتبر من أكثر المدن أمانًا للاستثمار العقاري، لكونها من أهم مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية التي تسعى إلى رفع عدد الحجاج والمعتمرين إلى حدود 30 مليون حاج ومعتمر مع حلول العام 2030م، وما يتطلبه ذلك من زيادة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية المتنوعة لاستيعاب هذا التزايد وتلبية احتياجات السكن لضيوف العاصمة المقدسة، مما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة، ويعزز من مكانة مكة المكرمة كوجهة استثمارية فريدة وآمنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني
سبق

تطرح شركة "أدير العقارية" أرض "رواسي جبل عمر" إحدى جواهر مشروع "جبل عمر" متعدد الاستخدامات؛ للبيع في مزاد علني وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر2021م.

وقال متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: "رواسي جبل عمر" تمثل فرصة استثمارية فريدة من نوعها نظرًا لاستراتيجية موقع الأرض في قلب المنطقة المركزية للعاصمة المقدسة، على بُعد خطوات من الحرم المكي الشريف، حيث تزدهر المشاريع العقارية لتلبية الطلب المتزايد على السكن بجوار المسجد الحرام، وما يرافقها من تكامل الخدمات وتنوع المرافق العامة التي ترفع من جودة الحياة في المنطقة ككل، علاوة على سهولة الوصول منها إلى كل المشاعر المقدسة لينعم ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين بأعلى درجات الراحة والرفاهية.

وأضاف: "رواسي جبل عمر" التي تبلغ مساحتها أكثر من 2600 متر مربع؛ تتيح إمكانية الاستفادة من موقعها الاستثنائي ومميزاتها الفريدة لإنشاء مشاريع سكنية وتجارية وفندقية تصل ارتفاعات الأدوار فيها إلى 35 دوراً لتخدم احتياجات المنطقة بالكامل، مع العلم أن الأرض هي عبارة عن أرض مطورة بالكامل بأحدث أساليب تطوير البنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، مما يجعل من "رواسي جبل عمر" فرصة استثنائية للاستثمار العقاري في أطهر بقاع الأرض وتحقيق العوائد الاستثمارية المتنامية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، أن مكة المكرمة تعتبر من أكثر المدن أمانًا للاستثمار العقاري، لكونها من أهم مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية التي تسعى إلى رفع عدد الحجاج والمعتمرين إلى حدود 30 مليون حاج ومعتمر مع حلول العام 2030م، وما يتطلبه ذلك من زيادة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية المتنوعة لاستيعاب هذا التزايد وتلبية احتياجات السكن لضيوف العاصمة المقدسة، مما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة، ويعزز من مكانة مكة المكرمة كوجهة استثمارية فريدة وآمنة.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
08:00 PM

"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني

تعتبر فرصة استثمارية واعدة بجوار الحرم المكي الشريف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
4
7,104

تطرح شركة "أدير العقارية" أرض "رواسي جبل عمر" إحدى جواهر مشروع "جبل عمر" متعدد الاستخدامات؛ للبيع في مزاد علني وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر2021م.

وقال متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: "رواسي جبل عمر" تمثل فرصة استثمارية فريدة من نوعها نظرًا لاستراتيجية موقع الأرض في قلب المنطقة المركزية للعاصمة المقدسة، على بُعد خطوات من الحرم المكي الشريف، حيث تزدهر المشاريع العقارية لتلبية الطلب المتزايد على السكن بجوار المسجد الحرام، وما يرافقها من تكامل الخدمات وتنوع المرافق العامة التي ترفع من جودة الحياة في المنطقة ككل، علاوة على سهولة الوصول منها إلى كل المشاعر المقدسة لينعم ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين بأعلى درجات الراحة والرفاهية.

وأضاف: "رواسي جبل عمر" التي تبلغ مساحتها أكثر من 2600 متر مربع؛ تتيح إمكانية الاستفادة من موقعها الاستثنائي ومميزاتها الفريدة لإنشاء مشاريع سكنية وتجارية وفندقية تصل ارتفاعات الأدوار فيها إلى 35 دوراً لتخدم احتياجات المنطقة بالكامل، مع العلم أن الأرض هي عبارة عن أرض مطورة بالكامل بأحدث أساليب تطوير البنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، مما يجعل من "رواسي جبل عمر" فرصة استثنائية للاستثمار العقاري في أطهر بقاع الأرض وتحقيق العوائد الاستثمارية المتنامية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، أن مكة المكرمة تعتبر من أكثر المدن أمانًا للاستثمار العقاري، لكونها من أهم مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية التي تسعى إلى رفع عدد الحجاج والمعتمرين إلى حدود 30 مليون حاج ومعتمر مع حلول العام 2030م، وما يتطلبه ذلك من زيادة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية المتنوعة لاستيعاب هذا التزايد وتلبية احتياجات السكن لضيوف العاصمة المقدسة، مما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة، ويعزز من مكانة مكة المكرمة كوجهة استثمارية فريدة وآمنة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,720
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,856
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة