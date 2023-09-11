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"الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار على منطقة مكة المكرّمة

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر لـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من محافظات "أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وعرفات، والعاصمة المقدّسة والجموم"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

من جهته، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار على منطقة مكة المكرّمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من محافظات "أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وعرفات، والعاصمة المقدّسة والجموم"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

من جهته، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
02:17 PM

"الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار على منطقة مكة المكرّمة

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر لـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
309

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من محافظات "أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وعرفات، والعاصمة المقدّسة والجموم"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

من جهته، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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