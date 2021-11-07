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تحضيرًا لمواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم.. أخضر السلة يدشن معسكر جدة

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، اليوم، معسكره الإعدادي بمحافظة جدة استعداداً لمواجهة المنتخب الأردني بتصفيات كأس العالم "ذهاباً" في عمان يوم 26 نوفمبر الجاري، وإياباً في جدة يوم 29 من الشهر نفسه.

ويشرف على المنتخب إدارياً يسار مختار، والإداري عبدالكريم هوساوي، فيما يشرف على المنتخب فنياً علي السنحاني ومساعداه خلدون المولد وكريكور كركوريان، والمعدّ البدني أمير عيد، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ.

وتضم قائمة الأخضر 16 لاعباً هم: "محمد المرواني - ومحمد السويلم - وناصر أبو جلاس - وأحمد المختار- ونايف الثعلبي- ومحمد آدم - وثامر أبكر- وخالد عبدالجبار - وجابر الكعبي - ومحمد الصقر - ومثنى المرواني - وفهد السالك - ومصعب قاضي - وأسامة البرقاوي- وعلي الشبيلي- وأيمن بلال".

وسيخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديتين مع نظيره البحريني في جدة قبل انطلاق التصفيات التي يشارك بها الأخضر ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا؛ إذ تأتي هذه المشاركة بعد مشوار طويل خاض خلاله "الأخضر" العديد من المباريات قبل الوصول لهذه المرحلة بعد التأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية القادمة.

وتُلعب تصفيات المجموعة بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين؛ كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث إضافة إلى المستضيفَين "اليابان والفلبين".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيرًا لمواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم.. أخضر السلة يدشن معسكر جدة
سبق

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، اليوم، معسكره الإعدادي بمحافظة جدة استعداداً لمواجهة المنتخب الأردني بتصفيات كأس العالم "ذهاباً" في عمان يوم 26 نوفمبر الجاري، وإياباً في جدة يوم 29 من الشهر نفسه.

ويشرف على المنتخب إدارياً يسار مختار، والإداري عبدالكريم هوساوي، فيما يشرف على المنتخب فنياً علي السنحاني ومساعداه خلدون المولد وكريكور كركوريان، والمعدّ البدني أمير عيد، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ.

وتضم قائمة الأخضر 16 لاعباً هم: "محمد المرواني - ومحمد السويلم - وناصر أبو جلاس - وأحمد المختار- ونايف الثعلبي- ومحمد آدم - وثامر أبكر- وخالد عبدالجبار - وجابر الكعبي - ومحمد الصقر - ومثنى المرواني - وفهد السالك - ومصعب قاضي - وأسامة البرقاوي- وعلي الشبيلي- وأيمن بلال".

وسيخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديتين مع نظيره البحريني في جدة قبل انطلاق التصفيات التي يشارك بها الأخضر ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا؛ إذ تأتي هذه المشاركة بعد مشوار طويل خاض خلاله "الأخضر" العديد من المباريات قبل الوصول لهذه المرحلة بعد التأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية القادمة.

وتُلعب تصفيات المجموعة بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين؛ كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث إضافة إلى المستضيفَين "اليابان والفلبين".

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
06:07 PM

تحضيرًا لمواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم.. أخضر السلة يدشن معسكر جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، اليوم، معسكره الإعدادي بمحافظة جدة استعداداً لمواجهة المنتخب الأردني بتصفيات كأس العالم "ذهاباً" في عمان يوم 26 نوفمبر الجاري، وإياباً في جدة يوم 29 من الشهر نفسه.

ويشرف على المنتخب إدارياً يسار مختار، والإداري عبدالكريم هوساوي، فيما يشرف على المنتخب فنياً علي السنحاني ومساعداه خلدون المولد وكريكور كركوريان، والمعدّ البدني أمير عيد، وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ.

وتضم قائمة الأخضر 16 لاعباً هم: "محمد المرواني - ومحمد السويلم - وناصر أبو جلاس - وأحمد المختار- ونايف الثعلبي- ومحمد آدم - وثامر أبكر- وخالد عبدالجبار - وجابر الكعبي - ومحمد الصقر - ومثنى المرواني - وفهد السالك - ومصعب قاضي - وأسامة البرقاوي- وعلي الشبيلي- وأيمن بلال".

وسيخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديتين مع نظيره البحريني في جدة قبل انطلاق التصفيات التي يشارك بها الأخضر ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا؛ إذ تأتي هذه المشاركة بعد مشوار طويل خاض خلاله "الأخضر" العديد من المباريات قبل الوصول لهذه المرحلة بعد التأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية القادمة.

وتُلعب تصفيات المجموعة بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين؛ كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث إضافة إلى المستضيفَين "اليابان والفلبين".

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