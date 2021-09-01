"المالديف" تُدين العدوان الآثم الذي نفّذته المليشيات الحوثية على مطار أبها الدولي

"زاهر": استهداف المملكة بالصواريخ استفزاز لكل المسلمين بالعالم

عبّر وزير مكتب رئاسة الجمهورية المالديفية علي زاهر، عن إدانة بلاده بأشد العبارات للعدوان الآثم الذي استهدف ‎مطار أبها والذي نفّذته المليشيات الانقلابية في ‎اليمن المدعومة من إيران؛ مؤكدًا أنه سافرٌ ومستفز، وينم عن تأصل الإرهاب في نفوس مرتكبيه.

وأكد "زاهر" أن "المالديف" تؤيد الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو المملكة وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي تُحرّم كل العدوان على المدنيين.

وبيّن "علي زاهر" أن استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة مستفز لكل المسلمين بالعالم؛ مطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف عدوان المليشيات الحوثية التي تتبناها دول معروفة تدعم الإرهاب.