النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المالديف" تُدين العدوان الآثم الذي نفّذته المليشيات الحوثية على مطار أبها الدولي

"زاهر": استهداف المملكة بالصواريخ استفزاز لكل المسلمين بالعالم

عبّر وزير مكتب رئاسة الجمهورية المالديفية علي زاهر، عن إدانة بلاده بأشد العبارات للعدوان الآثم الذي استهدف ‎مطار أبها والذي نفّذته المليشيات الانقلابية في ‎اليمن المدعومة من إيران؛ مؤكدًا أنه سافرٌ ومستفز، وينم عن تأصل الإرهاب في نفوس مرتكبيه.

وأكد "زاهر" أن "المالديف" تؤيد الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو المملكة وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي تُحرّم كل العدوان على المدنيين.

وبيّن "علي زاهر" أن استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة مستفز لكل المسلمين بالعالم؛ مطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف عدوان المليشيات الحوثية التي تتبناها دول معروفة تدعم الإرهاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المالديف" تُدين العدوان الآثم الذي نفّذته المليشيات الحوثية على مطار أبها الدولي
سبق

عبّر وزير مكتب رئاسة الجمهورية المالديفية علي زاهر، عن إدانة بلاده بأشد العبارات للعدوان الآثم الذي استهدف ‎مطار أبها والذي نفّذته المليشيات الانقلابية في ‎اليمن المدعومة من إيران؛ مؤكدًا أنه سافرٌ ومستفز، وينم عن تأصل الإرهاب في نفوس مرتكبيه.

وأكد "زاهر" أن "المالديف" تؤيد الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو المملكة وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي تُحرّم كل العدوان على المدنيين.

وبيّن "علي زاهر" أن استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة مستفز لكل المسلمين بالعالم؛ مطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف عدوان المليشيات الحوثية التي تتبناها دول معروفة تدعم الإرهاب.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:17 PM

"المالديف" تُدين العدوان الآثم الذي نفّذته المليشيات الحوثية على مطار أبها الدولي

"زاهر": استهداف المملكة بالصواريخ استفزاز لكل المسلمين بالعالم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
5
853

عبّر وزير مكتب رئاسة الجمهورية المالديفية علي زاهر، عن إدانة بلاده بأشد العبارات للعدوان الآثم الذي استهدف ‎مطار أبها والذي نفّذته المليشيات الانقلابية في ‎اليمن المدعومة من إيران؛ مؤكدًا أنه سافرٌ ومستفز، وينم عن تأصل الإرهاب في نفوس مرتكبيه.

وأكد "زاهر" أن "المالديف" تؤيد الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو المملكة وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي تُحرّم كل العدوان على المدنيين.

وبيّن "علي زاهر" أن استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة مستفز لكل المسلمين بالعالم؛ مطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف عدوان المليشيات الحوثية التي تتبناها دول معروفة تدعم الإرهاب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,250
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,756
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة