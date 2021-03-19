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إجراء اختبارات الفترة الثانية للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات غدًا السبت

الثلاثون من مايو موعد إعلان النتائج وإصدارها

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم غد السبت إجراء اختبارات الفترة الثانية (اختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل، بعد أن أجرت هيئة التقويم في شهر يناير الماضي اختبار "التخصص".

وستستمر الاختبارات للفترة الثانية طوال هذا الأسبوع، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في الثلاثين من مايو المقبل.

ويتوافد يوم غد السبت العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية لإجراء اختبار الفترة الثانية "الاختبار التربوي"، وذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في وقت سابق أن موعد الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات سيكون في التواريخ التي سبق إعلانها من قبل، التي ستكون في الثلاثين من شهر مايو القادم.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إجراء اختبارات الفترة الثانية للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات غدًا السبت
سبق

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم غد السبت إجراء اختبارات الفترة الثانية (اختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل، بعد أن أجرت هيئة التقويم في شهر يناير الماضي اختبار "التخصص".

وستستمر الاختبارات للفترة الثانية طوال هذا الأسبوع، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في الثلاثين من مايو المقبل.

ويتوافد يوم غد السبت العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية لإجراء اختبار الفترة الثانية "الاختبار التربوي"، وذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في وقت سابق أن موعد الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات سيكون في التواريخ التي سبق إعلانها من قبل، التي ستكون في الثلاثين من شهر مايو القادم.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
11:56 PM

إجراء اختبارات الفترة الثانية للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات غدًا السبت

الثلاثون من مايو موعد إعلان النتائج وإصدارها

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سعود الدعجاني - جدة
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تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم غد السبت إجراء اختبارات الفترة الثانية (اختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل، بعد أن أجرت هيئة التقويم في شهر يناير الماضي اختبار "التخصص".

وستستمر الاختبارات للفترة الثانية طوال هذا الأسبوع، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في الثلاثين من مايو المقبل.

ويتوافد يوم غد السبت العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية لإجراء اختبار الفترة الثانية "الاختبار التربوي"، وذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في وقت سابق أن موعد الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات سيكون في التواريخ التي سبق إعلانها من قبل، التي ستكون في الثلاثين من شهر مايو القادم.

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