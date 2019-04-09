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"أرامكو" تتلقى طلباً هائلاً بـ100 مليار دولار على إصدار سندات

"رويترز": من المقرر أن يتم تسعير السندات في وقت لاحق اليوم

قال مصدر مطلع إن أرامكو السعودية اجتذبت طلبات اكتتاب تتجاوز المائة مليار دولار على أول إصدار سندات دولية لها.

ووفق ما نقلته "رويترز"، اليوم، فمن المتوقع أن تجمع "أرامكو" أكثر من عشرة مليارات دولار من العملية الموزعة على 6 شرائح بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 عاماً.

ومن المقرر تسعير السندات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقبل تسويق الصفقة، أمس الاثنين، قال خالد الفالح وزير الطاقة: إن المؤشرات الأولية لإبداء الاهتمام بالإصدار كانت تتجاوز الثلاثين مليار دولار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تتلقى طلباً هائلاً بـ100 مليار دولار على إصدار سندات
سبق

قال مصدر مطلع إن أرامكو السعودية اجتذبت طلبات اكتتاب تتجاوز المائة مليار دولار على أول إصدار سندات دولية لها.

ووفق ما نقلته "رويترز"، اليوم، فمن المتوقع أن تجمع "أرامكو" أكثر من عشرة مليارات دولار من العملية الموزعة على 6 شرائح بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 عاماً.

ومن المقرر تسعير السندات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقبل تسويق الصفقة، أمس الاثنين، قال خالد الفالح وزير الطاقة: إن المؤشرات الأولية لإبداء الاهتمام بالإصدار كانت تتجاوز الثلاثين مليار دولار.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
03:17 PM

"أرامكو" تتلقى طلباً هائلاً بـ100 مليار دولار على إصدار سندات

"رويترز": من المقرر أن يتم تسعير السندات في وقت لاحق اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مصدر مطلع إن أرامكو السعودية اجتذبت طلبات اكتتاب تتجاوز المائة مليار دولار على أول إصدار سندات دولية لها.

ووفق ما نقلته "رويترز"، اليوم، فمن المتوقع أن تجمع "أرامكو" أكثر من عشرة مليارات دولار من العملية الموزعة على 6 شرائح بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 عاماً.

ومن المقرر تسعير السندات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقبل تسويق الصفقة، أمس الاثنين، قال خالد الفالح وزير الطاقة: إن المؤشرات الأولية لإبداء الاهتمام بالإصدار كانت تتجاوز الثلاثين مليار دولار.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,420
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,667
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,261
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,258

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