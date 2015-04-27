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شاهد.. المصلون يؤدون تراويح ليلة 15 من رمضان وسط إجراءات صحية مكثّفة

أمَّ المصلين في التسليمات الـ 3 الأولى "الجهني" وتبعه المعيقلي في التسليمتين الأخيرتين

أدّى المصلون بالمسجد الحرام، أمس، صلاة التراويح لليلة الخامسة عشرة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات، وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثّفة، ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وأمَّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني؛ وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي؛ في التسليمتين الأخيرتين.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكّر لأداء صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة، وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة التي عمّت بالأمن والأمان.

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شاهد.. المصلون يؤدون تراويح ليلة 15 من رمضان وسط إجراءات صحية مكثّفة
سبق

أدّى المصلون بالمسجد الحرام، أمس، صلاة التراويح لليلة الخامسة عشرة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات، وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثّفة، ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وأمَّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني؛ وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي؛ في التسليمتين الأخيرتين.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكّر لأداء صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة، وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة التي عمّت بالأمن والأمان.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
11:04 AM

شاهد.. المصلون يؤدون تراويح ليلة 15 من رمضان وسط إجراءات صحية مكثّفة

أمَّ المصلين في التسليمات الـ 3 الأولى "الجهني" وتبعه المعيقلي في التسليمتين الأخيرتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدّى المصلون بالمسجد الحرام، أمس، صلاة التراويح لليلة الخامسة عشرة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات، وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثّفة، ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وأمَّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني؛ وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي؛ في التسليمتين الأخيرتين.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكّر لأداء صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة، وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة التي عمّت بالأمن والأمان.

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