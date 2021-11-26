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"الصحة": تسجيل 24 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية

الهيئة الطبية بـ"صحة حائل" تستقبل 1252 طلب أوامر إركاب.. خلال أكتوبر

أصدرت 439 قراراً علاجياً خارج المنطقة.. وعدد طلبات النفقات النثرية بلغ 372

استقبلت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، 1252 طلب أوامر إركاب، وأصدرت 439 قراراً علاجياً خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 372، وتم إصدار 42 قراراً إدارياً خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن الهيئة الطبية العامة بـ"صحة حائل" تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة.

ويتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.

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الهيئة الطبية بـ"صحة حائل" تستقبل 1252 طلب أوامر إركاب.. خلال أكتوبر
سبق

استقبلت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، 1252 طلب أوامر إركاب، وأصدرت 439 قراراً علاجياً خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 372، وتم إصدار 42 قراراً إدارياً خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن الهيئة الطبية العامة بـ"صحة حائل" تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة.

ويتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
03:26 PM

الهيئة الطبية بـ"صحة حائل" تستقبل 1252 طلب أوامر إركاب.. خلال أكتوبر

أصدرت 439 قراراً علاجياً خارج المنطقة.. وعدد طلبات النفقات النثرية بلغ 372

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منصور الشلاقي - الرياض
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استقبلت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، 1252 طلب أوامر إركاب، وأصدرت 439 قراراً علاجياً خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 372، وتم إصدار 42 قراراً إدارياً خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن الهيئة الطبية العامة بـ"صحة حائل" تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة.

ويتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,865
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,365
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,284

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