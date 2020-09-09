النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مايساك" يضرب كوريا الشمالية بعنف.. ويدمر ألفي منزل و59 جسراً

أغرق المباني الحكومية.. وجرف الطرق والسكك الحديدية


دمر الإعصار العنيف مايساك الذي ضرب كوريا الشمالية قرابة 59 جسراً، وأغرق أكثر من ألفي منزل، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم (الأربعاء).

وبينت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ "مايساك" "دمّر أو غمر عشرات المباني الحكومية في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى 60 كيلومترا من الطرق، بينما جرفت المياه أكثر من 3500 متر من السكك الحديد.

من جهته، ذكر الزعيم كيم جونج أون أمام لجنة عليا في حزب العمال الكوري الحاكم، أن الأضرار أجبرت السلطات على تغيير اتجاه النضال بعد دراسة شاملة لمهام نهاية العام الجارية بالفعل.

وكان كيم أمر الأحد الماضي 12 ألف عضو في حزبه الحاكم، ومقره بيونغ يانغ، بمساعدة مقاطعتين ريفيتين على التعافي من الأضرار الناجمة عن إعصار شديد.

وعادة تكون أضرار الكوارث الطبيعية أكبر في كوريا الشمالية، نظراً لبنيتها التحتية الضعيفة، وهي أيضاً معرضة للفيضانات مع انحسار الغابات في العديد من الجبال والتلال.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"مايساك" يضرب كوريا الشمالية بعنف.. ويدمر ألفي منزل و59 جسراً
سبق


دمر الإعصار العنيف مايساك الذي ضرب كوريا الشمالية قرابة 59 جسراً، وأغرق أكثر من ألفي منزل، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم (الأربعاء).

وبينت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ "مايساك" "دمّر أو غمر عشرات المباني الحكومية في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى 60 كيلومترا من الطرق، بينما جرفت المياه أكثر من 3500 متر من السكك الحديد.

من جهته، ذكر الزعيم كيم جونج أون أمام لجنة عليا في حزب العمال الكوري الحاكم، أن الأضرار أجبرت السلطات على تغيير اتجاه النضال بعد دراسة شاملة لمهام نهاية العام الجارية بالفعل.

وكان كيم أمر الأحد الماضي 12 ألف عضو في حزبه الحاكم، ومقره بيونغ يانغ، بمساعدة مقاطعتين ريفيتين على التعافي من الأضرار الناجمة عن إعصار شديد.

وعادة تكون أضرار الكوارث الطبيعية أكبر في كوريا الشمالية، نظراً لبنيتها التحتية الضعيفة، وهي أيضاً معرضة للفيضانات مع انحسار الغابات في العديد من الجبال والتلال.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
08:27 PM

"مايساك" يضرب كوريا الشمالية بعنف.. ويدمر ألفي منزل و59 جسراً

أغرق المباني الحكومية.. وجرف الطرق والسكك الحديدية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,266


دمر الإعصار العنيف مايساك الذي ضرب كوريا الشمالية قرابة 59 جسراً، وأغرق أكثر من ألفي منزل، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم (الأربعاء).

وبينت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ "مايساك" "دمّر أو غمر عشرات المباني الحكومية في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى 60 كيلومترا من الطرق، بينما جرفت المياه أكثر من 3500 متر من السكك الحديد.

من جهته، ذكر الزعيم كيم جونج أون أمام لجنة عليا في حزب العمال الكوري الحاكم، أن الأضرار أجبرت السلطات على تغيير اتجاه النضال بعد دراسة شاملة لمهام نهاية العام الجارية بالفعل.

وكان كيم أمر الأحد الماضي 12 ألف عضو في حزبه الحاكم، ومقره بيونغ يانغ، بمساعدة مقاطعتين ريفيتين على التعافي من الأضرار الناجمة عن إعصار شديد.

وعادة تكون أضرار الكوارث الطبيعية أكبر في كوريا الشمالية، نظراً لبنيتها التحتية الضعيفة، وهي أيضاً معرضة للفيضانات مع انحسار الغابات في العديد من الجبال والتلال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,817
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,810
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,384
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,415

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة