يُذكر أن هذه المرة الثانية في أقل من شهر التي تندلع فيها النيران في سوق الأعلاف في الأفلاج.

وتحاول فِرق الإطفاء السيطرة على الحريق لمنع امتداد الحريق لباقي البسطات في السوق.

تباشر فِرق الدفاع المدني الآن حريقًا في سوق الأعلاف بمحافظة الأفلاج.

شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا اندلع في سوق الأعلاف مسلّم الهواملة سبق 2021-08-16 تباشر فِرق الدفاع المدني الآن حريقًا في سوق الأعلاف بمحافظة الأفلاج. وتحاول فِرق الإطفاء السيطرة على الحريق لمنع امتداد الحريق لباقي البسطات في السوق. يُذكر أن هذه المرة الثانية في أقل من شهر التي تندلع فيها النيران في سوق الأعلاف في الأفلاج.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 11:39 PM

شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا اندلع في سوق الأعلاف فِرق الإطفاء تحاول منع امتداد النيران لباقي البسطات بالسوق





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تباشر فِرق الدفاع المدني الآن حريقًا في سوق الأعلاف بمحافظة الأفلاج.

وتحاول فِرق الإطفاء السيطرة على الحريق لمنع امتداد الحريق لباقي البسطات في السوق.

يُذكر أن هذه المرة الثانية في أقل من شهر التي تندلع فيها النيران في سوق الأعلاف في الأفلاج.