النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيطاليا تسجل 15204 إصابات جديدة بكورونا و467 حالة وفاة

إجمالي الإصابات تجاوز 2,501,000 والوفيات 86,889 شخصاً

سجلت إيطاليا 15204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و467 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات تجاوز 2,501,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 86,889 حالةً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيطاليا تسجل 15204 إصابات جديدة بكورونا و467 حالة وفاة
سبق

سجلت إيطاليا 15204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و467 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات تجاوز 2,501,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 86,889 حالةً.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
11:49 PM

إيطاليا تسجل 15204 إصابات جديدة بكورونا و467 حالة وفاة

إجمالي الإصابات تجاوز 2,501,000 والوفيات 86,889 شخصاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
0
8

سجلت إيطاليا 15204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و467 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات تجاوز 2,501,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 86,889 حالةً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,617
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,180
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,109
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة