"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع
مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-09
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:53 AM
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع
مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.