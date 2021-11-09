"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع

مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.