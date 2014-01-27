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"يوتيوب" يعلن تمديد حظر حساب "ترامب" إلى أجل غير مسمى

على غرار "فيسبوك" و"تويتر"

أعلن موقع "يوتيوب"، تمديد تجميد حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ إلى أجل غير مسمى، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وعلى غرار "فيسبوك" و"تويتر" علّق موقع "يوتيوب"، يوم 13 يناير الجاري، حساب ترامب؛ وحذف تسجيل فيديو نشره، وقال الموقع في بيان حينها إنه تمّ اتخاذ هذا القرار بسبب "مخاطر حصول عنف"، وإن القناة الآن "ممنوعة مؤقتاً من تحميل محتوى جديد لمدة 7 أيام على الأقل".

ويعني تجميد حساب ترامب على "يوتيوب"، مؤقتاً، أن مقاطع الفيديو التي تمّ تحميلها مسبقاً في ملفه الشخصي ستكون متاحة، لكنه لن يتمكّن من نشر مقاطع فيديو جديدة.

وحجبت في وقت سابق مواقع: "توتش"، و"تويتر"، و"فيسبوك"، و"إنستغرام"، حسابات ترامب؛ لفترات مختلفة؛ بسبب تصريحاته التي أدت إلى أعمال شغب في واشنطن في السادس من الشهر الجاري، بعد أن نشر فيديو ورسائل نصية موجّهة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، واعتبار ترامب أن الانتخابات الرئاسية مزوّرة.

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"يوتيوب" يعلن تمديد حظر حساب "ترامب" إلى أجل غير مسمى
سبق

أعلن موقع "يوتيوب"، تمديد تجميد حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ إلى أجل غير مسمى، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وعلى غرار "فيسبوك" و"تويتر" علّق موقع "يوتيوب"، يوم 13 يناير الجاري، حساب ترامب؛ وحذف تسجيل فيديو نشره، وقال الموقع في بيان حينها إنه تمّ اتخاذ هذا القرار بسبب "مخاطر حصول عنف"، وإن القناة الآن "ممنوعة مؤقتاً من تحميل محتوى جديد لمدة 7 أيام على الأقل".

ويعني تجميد حساب ترامب على "يوتيوب"، مؤقتاً، أن مقاطع الفيديو التي تمّ تحميلها مسبقاً في ملفه الشخصي ستكون متاحة، لكنه لن يتمكّن من نشر مقاطع فيديو جديدة.

وحجبت في وقت سابق مواقع: "توتش"، و"تويتر"، و"فيسبوك"، و"إنستغرام"، حسابات ترامب؛ لفترات مختلفة؛ بسبب تصريحاته التي أدت إلى أعمال شغب في واشنطن في السادس من الشهر الجاري، بعد أن نشر فيديو ورسائل نصية موجّهة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، واعتبار ترامب أن الانتخابات الرئاسية مزوّرة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
08:17 AM

"يوتيوب" يعلن تمديد حظر حساب "ترامب" إلى أجل غير مسمى

على غرار "فيسبوك" و"تويتر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن موقع "يوتيوب"، تمديد تجميد حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ إلى أجل غير مسمى، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وعلى غرار "فيسبوك" و"تويتر" علّق موقع "يوتيوب"، يوم 13 يناير الجاري، حساب ترامب؛ وحذف تسجيل فيديو نشره، وقال الموقع في بيان حينها إنه تمّ اتخاذ هذا القرار بسبب "مخاطر حصول عنف"، وإن القناة الآن "ممنوعة مؤقتاً من تحميل محتوى جديد لمدة 7 أيام على الأقل".

ويعني تجميد حساب ترامب على "يوتيوب"، مؤقتاً، أن مقاطع الفيديو التي تمّ تحميلها مسبقاً في ملفه الشخصي ستكون متاحة، لكنه لن يتمكّن من نشر مقاطع فيديو جديدة.

وحجبت في وقت سابق مواقع: "توتش"، و"تويتر"، و"فيسبوك"، و"إنستغرام"، حسابات ترامب؛ لفترات مختلفة؛ بسبب تصريحاته التي أدت إلى أعمال شغب في واشنطن في السادس من الشهر الجاري، بعد أن نشر فيديو ورسائل نصية موجّهة إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، واعتبار ترامب أن الانتخابات الرئاسية مزوّرة.

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