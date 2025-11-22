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أمطار غزيرة على عسير و"المدني" يدعو إلى الحذر من التقلبات الجوية

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة ورجال ألمع وطريب وسراة عبيدة وبارق ومحايل عسير وبلقرن.

وشملت الأمطار مراكز الشعف والواديين وثلوث المنظر ووادي بن هشبل وشني وطبب والفيض وبللحمر وتندحة والجوة والحرجة وعقبتي ضلع وشعار، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بعسير المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات تجنباً للمخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني وعدم المغامرة بالنزول إلى الأودية أثناء جريانها.

أمطار سيول حالة الطقس عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة على عسير و"المدني" يدعو إلى الحذر من التقلبات الجوية
سبق

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة ورجال ألمع وطريب وسراة عبيدة وبارق ومحايل عسير وبلقرن.

وشملت الأمطار مراكز الشعف والواديين وثلوث المنظر ووادي بن هشبل وشني وطبب والفيض وبللحمر وتندحة والجوة والحرجة وعقبتي ضلع وشعار، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بعسير المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات تجنباً للمخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني وعدم المغامرة بالنزول إلى الأودية أثناء جريانها.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
11:55 PM

أمطار غزيرة على عسير و"المدني" يدعو إلى الحذر من التقلبات الجوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة ورجال ألمع وطريب وسراة عبيدة وبارق ومحايل عسير وبلقرن.

وشملت الأمطار مراكز الشعف والواديين وثلوث المنظر ووادي بن هشبل وشني وطبب والفيض وبللحمر وتندحة والجوة والحرجة وعقبتي ضلع وشعار، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بعسير المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات تجنباً للمخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني وعدم المغامرة بالنزول إلى الأودية أثناء جريانها.

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