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"الصحة": تسجيل 1075 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1113 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يحصد أكثر من 4 ملايين وفاة حول العالم

الولايات المتحدة تتصدّر في الإصابات.. تليها الهند

أظهرت بيانات إحصائية أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لأربعة ملايين و236 ألف حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 198 مليوناً و933 ألف حالة، بينما بلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.16 مليار جرعة.

ووفق صحيفة "البيان"؛ تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل، فيما تتصدّر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند.

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"كورونا" يحصد أكثر من 4 ملايين وفاة حول العالم
سبق

أظهرت بيانات إحصائية أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لأربعة ملايين و236 ألف حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 198 مليوناً و933 ألف حالة، بينما بلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.16 مليار جرعة.

ووفق صحيفة "البيان"؛ تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل، فيما تتصدّر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
12:26 PM

"كورونا" يحصد أكثر من 4 ملايين وفاة حول العالم

الولايات المتحدة تتصدّر في الإصابات.. تليها الهند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات إحصائية أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لأربعة ملايين و236 ألف حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 198 مليوناً و933 ألف حالة، بينما بلغ عدد جرعات اللقاحات المعطاة 4.16 مليار جرعة.

ووفق صحيفة "البيان"؛ تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل، فيما تتصدّر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند.

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