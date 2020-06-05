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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاءٍ من منطقة تبوك

تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتَي تيماء وحقل.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاءٍ من منطقة تبوك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتَي تيماء وحقل.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
02:32 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاءٍ من منطقة تبوك

تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتَي تيماء وحقل.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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