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القيادة تعزِّي رئيس جمهورية كازاخستان في ضحايا انفجارات مستودع الذخيرة بـ"جامبيل"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، إثر الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، إثر الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".


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القيادة تعزِّي رئيس جمهورية كازاخستان في ضحايا انفجارات مستودع الذخيرة بـ"جامبيل"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، إثر الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، إثر الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".


31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
10:32 PM

القيادة تعزِّي رئيس جمهورية كازاخستان في ضحايا انفجارات مستودع الذخيرة بـ"جامبيل"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، إثر الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، إثر الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".


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