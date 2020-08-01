وعثرت الفرق على الجثة صباح اليوم على مسافة تبعد عن موقع السقوط بعدة كيلومترات.

وكان محافظ بيش قد وقف على عمليات البحث الميدانية صباح العيد لمتابعة تطورات العملية.

انتشل الدفاع المدني بمحافظة بيش جثة شخص مفقود بوادي بيش بعد انخفاض منسوب المياه بالوادي، وذلك بمشاركة الفرق التطوعية.

انتشال جثة "غريق القرى" في وادي بيش محمد المواسي سبق 2020-08-01 انتشل الدفاع المدني بمحافظة بيش جثة شخص مفقود بوادي بيش بعد انخفاض منسوب المياه بالوادي، وذلك بمشاركة الفرق التطوعية. وكان محافظ بيش قد وقف على عمليات البحث الميدانية صباح العيد لمتابعة تطورات العملية. وعثرت الفرق على الجثة صباح اليوم على مسافة تبعد عن موقع السقوط بعدة كيلومترات.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 04:45 PM

انتشال جثة "غريق القرى" في وادي بيش بعد سقوطه في مجرى السيل وفقدانه





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انتشل الدفاع المدني بمحافظة بيش جثة شخص مفقود بوادي بيش بعد انخفاض منسوب المياه بالوادي، وذلك بمشاركة الفرق التطوعية.

وكان محافظ بيش قد وقف على عمليات البحث الميدانية صباح العيد لمتابعة تطورات العملية.

وعثرت الفرق على الجثة صباح اليوم على مسافة تبعد عن موقع السقوط بعدة كيلومترات.