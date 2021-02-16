أعلى سعر على الإطلاق.. "بتكوين" تتخطى حاجز 50 ألف دولار

ارتفعت بنسبة 72 في المائة منذ بداية العام

تجاوزت العملة الرقمية بتكوين حاجز 50 ألف دولار، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى في أعلى سعر تسجله على الإطلاق، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وسجلت "بيتكوين" مستوى تاريخياً صباح اليوم، وصعدت فوق مستوى 49.4 ألف دولار.

ويأتي الارتفاع بعدما أعلنت شركة "تسلا" في مطلع فبراير الجاري، أنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في "البيتكوين" كجزء من سياستها الاستثمارية المحدثة.

وارتفعت العملة المشفرة 72 في المائة منذ بداية العام الجاري.