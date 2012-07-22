"الشؤون الإسلامية" تبثّ 1,260,000 رسالة توعوية لضيوف الرحمن

عبر جميع شركات الاتصالات.. بينها 180 ألفًا في ثاني أيام التشريق

بلغ عدد الرسائل النصية التوعوية التي بثّتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة؛ أكثر من 1,260,000 رسالة "sms" عبر جميع مشغّلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجّاج، ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

كما بثّت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في يوم الثاني عشر من ذي الحجة "ثاني أيام التشريق" أكثر من 180.000 رسالة تضمن محتوى الرسائل عن فضل ذكر الله عز وجل والتوحيد وبيان أحكام للمتعجلين؛ حيث بلغ إجمالي ما بثّتْه الوزارة من بداية موسم الحج إلى اليوم أكثر من مليون ومئتين وستين ألف رسالة.

وستواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقّى من أيام الحج، تزامنًا مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية، إلى جانب بثّ عددٍ من الرسائل التوعوية لحثّ الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تقدّمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مثمنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح، ومساهمتها في توعية وإرشاد الحجاج من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد.