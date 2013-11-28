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مسؤول بالبنتاجون: تحريك حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج رسالة ردع لإيران

أكد أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني

أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة ، أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

وفي التفاصيل، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.

وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.

وأوضحت "سي إن إن" أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.

إيران حاملة طائرات الولايات المتحدة الأمريكية يو إس إس نيميتز البنتاغون الخليج العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤول بالبنتاجون: تحريك حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج رسالة ردع لإيران
سبق

أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة ، أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

وفي التفاصيل، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.

وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.

وأوضحت "سي إن إن" أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:36 AM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
05:57 AM

مسؤول بالبنتاجون: تحريك حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج رسالة ردع لإيران

أكد أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني

A A A
حامد العلي - الرياض
6
9,723

أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة ، أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

وفي التفاصيل، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.

وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.

وأوضحت "سي إن إن" أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.

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