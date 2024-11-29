النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أم القرى" تطلق مشروعًا لتعزيز كفاءة البحوث باللغة العربية

عبر حزمة متنوعة من الملتقيات وورش العمل وحلقات النقاش

فعَّلت وكالة جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي مشروع "تعزيز كفاءة البحوث باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية"، عبر حزمة متنوعة من الملتقيات وورش العمل وحلقات النقاش الموجهة للمجتمع الجامعي، ومنسوبي الكليات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أ.د. فهد الزهراني، أن الوكالة نفذت المشروع على الكليات المستهدفة بالتعاون مع اللجان العاملة، وأطلقت ورش عمل مكثفة متضمنة لمحة عن لوائح البحث العلمي، وملاءمتها لمتطلبات النشر العالمي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى ملتقى الباحثين الأول المتخصص في توليد الأفكار البحثية، وحلقة نقاش تطرق فيها المتحدثون إلى واقع مقررات مناهج وطرق البحث، وتطوير منهجية تحكيم الأبحاث العلمية باللغة العربية بما يتوافق مع متطلبات النشر العالمي.

وثمن د. "الزهراني" اهتمام رئيس الجامعة، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، ودعمه للإنتاج البحثي ونشره بين المجتمع الجامعي، مما أسهم في زيادة الحراك البحثي والإقبال لدى التخصصات المستهدفة، مؤكدًا على أهمية المشروع في تميز الجامعة البحثي على المستوى المحلي والعالمي، ولا سيما في تحقيق تطلعات وزارة التعليم لتطوير منظومة البحث والابتكار وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"أم القرى" تطلق مشروعًا لتعزيز كفاءة البحوث باللغة العربية
سبق

فعَّلت وكالة جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي مشروع "تعزيز كفاءة البحوث باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية"، عبر حزمة متنوعة من الملتقيات وورش العمل وحلقات النقاش الموجهة للمجتمع الجامعي، ومنسوبي الكليات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أ.د. فهد الزهراني، أن الوكالة نفذت المشروع على الكليات المستهدفة بالتعاون مع اللجان العاملة، وأطلقت ورش عمل مكثفة متضمنة لمحة عن لوائح البحث العلمي، وملاءمتها لمتطلبات النشر العالمي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى ملتقى الباحثين الأول المتخصص في توليد الأفكار البحثية، وحلقة نقاش تطرق فيها المتحدثون إلى واقع مقررات مناهج وطرق البحث، وتطوير منهجية تحكيم الأبحاث العلمية باللغة العربية بما يتوافق مع متطلبات النشر العالمي.

وثمن د. "الزهراني" اهتمام رئيس الجامعة، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، ودعمه للإنتاج البحثي ونشره بين المجتمع الجامعي، مما أسهم في زيادة الحراك البحثي والإقبال لدى التخصصات المستهدفة، مؤكدًا على أهمية المشروع في تميز الجامعة البحثي على المستوى المحلي والعالمي، ولا سيما في تحقيق تطلعات وزارة التعليم لتطوير منظومة البحث والابتكار وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
03:33 PM

"أم القرى" تطلق مشروعًا لتعزيز كفاءة البحوث باللغة العربية

عبر حزمة متنوعة من الملتقيات وورش العمل وحلقات النقاش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
284

فعَّلت وكالة جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي مشروع "تعزيز كفاءة البحوث باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية"، عبر حزمة متنوعة من الملتقيات وورش العمل وحلقات النقاش الموجهة للمجتمع الجامعي، ومنسوبي الكليات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أ.د. فهد الزهراني، أن الوكالة نفذت المشروع على الكليات المستهدفة بالتعاون مع اللجان العاملة، وأطلقت ورش عمل مكثفة متضمنة لمحة عن لوائح البحث العلمي، وملاءمتها لمتطلبات النشر العالمي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى ملتقى الباحثين الأول المتخصص في توليد الأفكار البحثية، وحلقة نقاش تطرق فيها المتحدثون إلى واقع مقررات مناهج وطرق البحث، وتطوير منهجية تحكيم الأبحاث العلمية باللغة العربية بما يتوافق مع متطلبات النشر العالمي.

وثمن د. "الزهراني" اهتمام رئيس الجامعة، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، ودعمه للإنتاج البحثي ونشره بين المجتمع الجامعي، مما أسهم في زيادة الحراك البحثي والإقبال لدى التخصصات المستهدفة، مؤكدًا على أهمية المشروع في تميز الجامعة البحثي على المستوى المحلي والعالمي، ولا سيما في تحقيق تطلعات وزارة التعليم لتطوير منظومة البحث والابتكار وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,304

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة