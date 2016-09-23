النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية "السعودية اليابانية" في طوكيو

ستعقد في مدينة ساكورا اليابانية يومي 2 و3 أكتوبر لعام 2021

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالشراكة مع الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية عن انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية السعودية اليابانية التي ستعقد في مدينة ساكورا اليابانية يومي 2 و3 أكتوبر لعام 2021 الموافق 25 و26 من شهر صفر الحالي.

وستقام البطولة لخمس رياضات إلكترونية مختلفة؛ وهي EKKEN7 , Gran Turismo , THE KING OF FIGHTERS XIV , Street Fighter V , eFootball , ويجتمع فيها نخبة اللاعبين من كلا الجانبين ليتنافسوا فيما بينهم لتحديد من الأفضل وينمي كل لاعب منهم مهاراته من خلال منافسة النخبة؛ حيث أتت هذه البطولة عقب أحداث بطولة الطريق إلى اليابان الذي تنافس خلالها أكثر من 40 لاعباً؛ حيث أقيمت في الرياض بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ويأتي هذا العمل ضمن سعي الاتحادين السعودي والياباني لتعزيز أواصر المحبة بين المجتمعين السعودي والياباني، إضافة إلى الهدف الأهم وهو تحقيق رؤية السعودية واليابان 2030، التي يندرج تحت أهدافها الجانب الرياضي.

وأكد الأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أهمية مثل هذه البطولات والشراكات, مبيناً أن البطولة تدل على عمق العلاقة بين الاتحادين السعودي والياباني, وتؤكد حرصهما على تقديم الأفضل لمجتمعيهما لما فيها من فوائد عديدة مثل اكتشاف المواهب وخوض تجربة الاحتراف العالمي في مختلف الرياضات الإلكترونية.

وتضم بعثة المملكة إلى طوكيو 12 لاعباً لرياضات إلكترونية مختلفة معظمهم يخوض تجربة الاحتراف العالمي لأول مرة، وهذا من صميم أهداف الاتحاديين، وهو اكتشاف مواهب جديدة وملء ساحات الرياضات الإلكترونية بأبطال جدد وتمكين الفرص لهم وجعلهم يتعرفون على أجواء البطولات العالمية وتحفيز نقاط القوة لديهم وتنميتها, ويمكن للجماهير متابعة أحداث المباريات على قنوات الاتحاد في يوتيوب وتويتش ومتابعة آخر مستجدات البعثة على قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية "السعودية اليابانية" في طوكيو
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالشراكة مع الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية عن انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية السعودية اليابانية التي ستعقد في مدينة ساكورا اليابانية يومي 2 و3 أكتوبر لعام 2021 الموافق 25 و26 من شهر صفر الحالي.

وستقام البطولة لخمس رياضات إلكترونية مختلفة؛ وهي EKKEN7 , Gran Turismo , THE KING OF FIGHTERS XIV , Street Fighter V , eFootball , ويجتمع فيها نخبة اللاعبين من كلا الجانبين ليتنافسوا فيما بينهم لتحديد من الأفضل وينمي كل لاعب منهم مهاراته من خلال منافسة النخبة؛ حيث أتت هذه البطولة عقب أحداث بطولة الطريق إلى اليابان الذي تنافس خلالها أكثر من 40 لاعباً؛ حيث أقيمت في الرياض بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ويأتي هذا العمل ضمن سعي الاتحادين السعودي والياباني لتعزيز أواصر المحبة بين المجتمعين السعودي والياباني، إضافة إلى الهدف الأهم وهو تحقيق رؤية السعودية واليابان 2030، التي يندرج تحت أهدافها الجانب الرياضي.

وأكد الأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أهمية مثل هذه البطولات والشراكات, مبيناً أن البطولة تدل على عمق العلاقة بين الاتحادين السعودي والياباني, وتؤكد حرصهما على تقديم الأفضل لمجتمعيهما لما فيها من فوائد عديدة مثل اكتشاف المواهب وخوض تجربة الاحتراف العالمي في مختلف الرياضات الإلكترونية.

وتضم بعثة المملكة إلى طوكيو 12 لاعباً لرياضات إلكترونية مختلفة معظمهم يخوض تجربة الاحتراف العالمي لأول مرة، وهذا من صميم أهداف الاتحاديين، وهو اكتشاف مواهب جديدة وملء ساحات الرياضات الإلكترونية بأبطال جدد وتمكين الفرص لهم وجعلهم يتعرفون على أجواء البطولات العالمية وتحفيز نقاط القوة لديهم وتنميتها, ويمكن للجماهير متابعة أحداث المباريات على قنوات الاتحاد في يوتيوب وتويتش ومتابعة آخر مستجدات البعثة على قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:00 PM

انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية "السعودية اليابانية" في طوكيو

ستعقد في مدينة ساكورا اليابانية يومي 2 و3 أكتوبر لعام 2021

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
176

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالشراكة مع الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية عن انطلاق مباريات الرياضات الإلكترونية السعودية اليابانية التي ستعقد في مدينة ساكورا اليابانية يومي 2 و3 أكتوبر لعام 2021 الموافق 25 و26 من شهر صفر الحالي.

وستقام البطولة لخمس رياضات إلكترونية مختلفة؛ وهي EKKEN7 , Gran Turismo , THE KING OF FIGHTERS XIV , Street Fighter V , eFootball , ويجتمع فيها نخبة اللاعبين من كلا الجانبين ليتنافسوا فيما بينهم لتحديد من الأفضل وينمي كل لاعب منهم مهاراته من خلال منافسة النخبة؛ حيث أتت هذه البطولة عقب أحداث بطولة الطريق إلى اليابان الذي تنافس خلالها أكثر من 40 لاعباً؛ حيث أقيمت في الرياض بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ويأتي هذا العمل ضمن سعي الاتحادين السعودي والياباني لتعزيز أواصر المحبة بين المجتمعين السعودي والياباني، إضافة إلى الهدف الأهم وهو تحقيق رؤية السعودية واليابان 2030، التي يندرج تحت أهدافها الجانب الرياضي.

وأكد الأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أهمية مثل هذه البطولات والشراكات, مبيناً أن البطولة تدل على عمق العلاقة بين الاتحادين السعودي والياباني, وتؤكد حرصهما على تقديم الأفضل لمجتمعيهما لما فيها من فوائد عديدة مثل اكتشاف المواهب وخوض تجربة الاحتراف العالمي في مختلف الرياضات الإلكترونية.

وتضم بعثة المملكة إلى طوكيو 12 لاعباً لرياضات إلكترونية مختلفة معظمهم يخوض تجربة الاحتراف العالمي لأول مرة، وهذا من صميم أهداف الاتحاديين، وهو اكتشاف مواهب جديدة وملء ساحات الرياضات الإلكترونية بأبطال جدد وتمكين الفرص لهم وجعلهم يتعرفون على أجواء البطولات العالمية وتحفيز نقاط القوة لديهم وتنميتها, ويمكن للجماهير متابعة أحداث المباريات على قنوات الاتحاد في يوتيوب وتويتش ومتابعة آخر مستجدات البعثة على قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة