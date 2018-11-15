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أمطار على "ينبع والعيص".. تستمر إلى الـ9 من مساء اليوم

الحالة تشمل "الحناكية والمدينة والمهد وبدر ووادي الفرع"

شهدت مراكز شمال وشرق ينبع ومراكز محافظة العيص، بعد ظهر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وما زالت السماء ملبّدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا، يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة تشمل: (الحناكية، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع)، وتستمر إلى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، في حال هطول الأمطار والسيول.

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفِرَق الدفاع المدني؛ لتقديم كل الخدمات من خلال الرقم 998، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني؛ للقيام بمهامها، وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

أمطار الطقس ينبع العيص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار على "ينبع والعيص".. تستمر إلى الـ9 من مساء اليوم
سبق

شهدت مراكز شمال وشرق ينبع ومراكز محافظة العيص، بعد ظهر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وما زالت السماء ملبّدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا، يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة تشمل: (الحناكية، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع)، وتستمر إلى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، في حال هطول الأمطار والسيول.

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفِرَق الدفاع المدني؛ لتقديم كل الخدمات من خلال الرقم 998، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني؛ للقيام بمهامها، وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
04:05 PM

أمطار على "ينبع والعيص".. تستمر إلى الـ9 من مساء اليوم

الحالة تشمل "الحناكية والمدينة والمهد وبدر ووادي الفرع"

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ماجد الرفاعي - ينبع
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شهدت مراكز شمال وشرق ينبع ومراكز محافظة العيص، بعد ظهر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وما زالت السماء ملبّدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا، يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة تشمل: (الحناكية، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع)، وتستمر إلى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، في حال هطول الأمطار والسيول.

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفِرَق الدفاع المدني؛ لتقديم كل الخدمات من خلال الرقم 998، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني؛ للقيام بمهامها، وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

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