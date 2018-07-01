متحدث البنوك لـ"سبق": الهكر لا يمكنه استخدام الإيصالات لتمرير الأموال

عقب تداول معلومات أنهم يستطيعون الاستفادة من الأرقام والأكواد فيها

أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أنه لا صحة لما يتداول عن استطاعة الهاكرز الاستفادة من إيصالات العمليات البنكية، واستخدامها في تحويل الأموال من حساب محلي لحساباتهم خارج المملكة.

جاء ذلك رداً على استفسار “سبق” عقب حوادث اختراق تطبيق الواتساب وطلب المخترق أموالاً من معارف صاحب الرقم كقرض حسن، وتزويده لبعضهم بأرقام حسابات محلية ومطالبتهم بتصوير إيصال الحوالة وإرساله له، والتي عليها تداول البعض أنه باستطاعته الاستفادة من الأرقام والأكواد المدونة على الإيصال وتمرير المبلغ من الحساب المحلي لحسابه الخارجي دون علم صاحب الحساب، وهو الأمر الذي تم نفيه.

وحول ذلك قال “حافظ”: “هذا الكلام غير صحيح، فإجراءات التحويل والحوالات ليست بهذه السهولة وبهذا التصور، فهي تخضع لخطوات وإجراءات صارمة للتأكد من دقة وصحة التحويل ومأمونيته”.