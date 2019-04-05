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المرور يدعو إلى تعليم الأطفال استخدام مقاعدهم المخصصة في المركبات

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى تدريب الأطفال على استخدام مقاعدهم المخصصة في المركبات.

وقالت في تغريدة توعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال وإلزامهم بالجلوس بها ينمّي فيهم السلامة المرورية التي تنعكس على تصرفاتهم مستقبلًا".

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المرور يدعو إلى تعليم الأطفال استخدام مقاعدهم المخصصة في المركبات
سبق

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى تدريب الأطفال على استخدام مقاعدهم المخصصة في المركبات.

وقالت في تغريدة توعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال وإلزامهم بالجلوس بها ينمّي فيهم السلامة المرورية التي تنعكس على تصرفاتهم مستقبلًا".

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
05:48 PM

المرور يدعو إلى تعليم الأطفال استخدام مقاعدهم المخصصة في المركبات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
1,463

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى تدريب الأطفال على استخدام مقاعدهم المخصصة في المركبات.

وقالت في تغريدة توعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال وإلزامهم بالجلوس بها ينمّي فيهم السلامة المرورية التي تنعكس على تصرفاتهم مستقبلًا".

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200 مليون

26 ديسمبر
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