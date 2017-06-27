"العاصمي" يُقلد "الذبياني" رتبته الجديدة

قلد قائد قوة الأمن الدبلوماسي بالمدينة المنورة، العقيد مظلي هديب العاصمي، حامد الذبياني رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
وهنّأ "العاصمي"، "الذبياني"، بالترقية، متمنيًا له التوفيق والسداد.
قلد قائد قوة الأمن الدبلوماسي بالمدينة المنورة، العقيد مظلي هديب العاصمي، حامد الذبياني رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
وهنّأ "العاصمي"، "الذبياني"، بالترقية، متمنيًا له التوفيق والسداد.
قلد قائد قوة الأمن الدبلوماسي بالمدينة المنورة، العقيد مظلي هديب العاصمي، حامد الذبياني رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
وهنّأ "العاصمي"، "الذبياني"، بالترقية، متمنيًا له التوفيق والسداد.
قلد قائد قوة الأمن الدبلوماسي بالمدينة المنورة، العقيد مظلي هديب العاصمي، حامد الذبياني رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
وهنّأ "العاصمي"، "الذبياني"، بالترقية، متمنيًا له التوفيق والسداد.