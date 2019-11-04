إيران تتمادى في استفزاز العالم.. وتتحلل من التزامات جديدة بـ"النووي"

ركبت 30 جهازًا جديدًا لتسريع تخصيب اليورانيوم

في استفزاز جديد من جانب إيران لإرادة المجتمع الدولي، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن طهران دشنت اليوم (الاثنين) 30 جهازًا متطورًا للطرد المركزي، في تقليص لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، حسبما أفادت "رويترز".

وزعم "صالحي" في تصريح للتلفزيون الرسمي أن "من شأن تلك الخطوة تظهر قدرة إيران"، مشيرًا إلى أنها قد تتخذ خطوات أخرى خلال الشهر الجاري في إطار التحلل من تعهداتها.

وقلصت طهران تدريجيًا التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، في محاولة لابتزاز العالم في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

ويشير تركيب طهران 30 جهازًا للطرد المركز إلى بدئها في تسريع تخصيب اليورانيوم.