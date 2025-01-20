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الأول من نوعه عربيًّا.. "الرخيص" يعدُّ جدولاً جديدًا لحساب فصول السنة فلكيًّا

قال إنه استبعد جدولة الحسابات التقريبية المنتشرة والسائدة في المجتمع الخليجي

انتهى ماجد الرخيص، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، من إعداد جدول جديد لحساب فصول السنة فلكيًّا، هو الأول من نوعه بالوطن العربي.

وفي التفاصيل، أوضح ماجد الرخيص، الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تصريح إلى "سبق" أن الجدول يحتوي على اقترانات الحساب الرئيسية، وحساب فصول ومواسم السنة فلكيًّا.

وأضاف بأن الجدول يختص بالحساب، وهو مدار بحثه الفلكي؛ إذ يطابق حساب دخول المواسم وفصول السنة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية فلكيًّا حتى وإن اختلفت المناخات. ومن ضمن ذلك حساب السعودية وجميع الدول المجاورة لها.

وأكد "الرخيص" أنه استبعد من جدوله الحسابات التقريبية المنتشرة والسائدة في مجتمعنا الخليجي؛ وذلك لمخالفتها الحساب الفلكي الصحيح.. مبينًا أنها لم تعد صحيحة حاليًا بإدخال فصول السنة؛ لأن مجملها تقريبي.

واعتبر الجدول الأول من نوعه في الوطن العربي؛ إذ لم يسبق للفلكيين تصميم وترتيب جدول مختص بحساب فصول ومواسم السنة فلكيًّا بهذا الشكل والدقة.

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ماجد الرخيص جدول حساب فصول السنة فلكياً

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأول من نوعه عربيًّا.. "الرخيص" يعدُّ جدولاً جديدًا لحساب فصول السنة فلكيًّا
سبق

انتهى ماجد الرخيص، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، من إعداد جدول جديد لحساب فصول السنة فلكيًّا، هو الأول من نوعه بالوطن العربي.

وفي التفاصيل، أوضح ماجد الرخيص، الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تصريح إلى "سبق" أن الجدول يحتوي على اقترانات الحساب الرئيسية، وحساب فصول ومواسم السنة فلكيًّا.

وأضاف بأن الجدول يختص بالحساب، وهو مدار بحثه الفلكي؛ إذ يطابق حساب دخول المواسم وفصول السنة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية فلكيًّا حتى وإن اختلفت المناخات. ومن ضمن ذلك حساب السعودية وجميع الدول المجاورة لها.

وأكد "الرخيص" أنه استبعد من جدوله الحسابات التقريبية المنتشرة والسائدة في مجتمعنا الخليجي؛ وذلك لمخالفتها الحساب الفلكي الصحيح.. مبينًا أنها لم تعد صحيحة حاليًا بإدخال فصول السنة؛ لأن مجملها تقريبي.

واعتبر الجدول الأول من نوعه في الوطن العربي؛ إذ لم يسبق للفلكيين تصميم وترتيب جدول مختص بحساب فصول ومواسم السنة فلكيًّا بهذا الشكل والدقة.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
09:22 PM

الأول من نوعه عربيًّا.. "الرخيص" يعدُّ جدولاً جديدًا لحساب فصول السنة فلكيًّا

قال إنه استبعد جدولة الحسابات التقريبية المنتشرة والسائدة في المجتمع الخليجي

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عويد التومي - رفحاء
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انتهى ماجد الرخيص، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، من إعداد جدول جديد لحساب فصول السنة فلكيًّا، هو الأول من نوعه بالوطن العربي.

وفي التفاصيل، أوضح ماجد الرخيص، الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في تصريح إلى "سبق" أن الجدول يحتوي على اقترانات الحساب الرئيسية، وحساب فصول ومواسم السنة فلكيًّا.

وأضاف بأن الجدول يختص بالحساب، وهو مدار بحثه الفلكي؛ إذ يطابق حساب دخول المواسم وفصول السنة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية فلكيًّا حتى وإن اختلفت المناخات. ومن ضمن ذلك حساب السعودية وجميع الدول المجاورة لها.

وأكد "الرخيص" أنه استبعد من جدوله الحسابات التقريبية المنتشرة والسائدة في مجتمعنا الخليجي؛ وذلك لمخالفتها الحساب الفلكي الصحيح.. مبينًا أنها لم تعد صحيحة حاليًا بإدخال فصول السنة؛ لأن مجملها تقريبي.

واعتبر الجدول الأول من نوعه في الوطن العربي؛ إذ لم يسبق للفلكيين تصميم وترتيب جدول مختص بحساب فصول ومواسم السنة فلكيًّا بهذا الشكل والدقة.

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