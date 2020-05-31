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"الصحة" تعلن تسجيل 1877 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 85261

إندونيسيا.. 700 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة

ارتفع عدد الوفيات إلى 1613 وفاة و7308 متعافين بالبلاد

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إنه جرى رصد 700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26473.

ووفق "رويترز"، أعلن "يوريانتو" عن تسجيل 40 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1613.

وأفاد بأن 7308 أشخاص تعافوا من إصابتهم بالمرض.

وكانت إندونيسيا سجلت يوم السبت 557 إصابة جديدة بكورونا، فضلاً عن 53 حالة وفاة.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا.. 700 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة
سبق

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إنه جرى رصد 700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26473.

ووفق "رويترز"، أعلن "يوريانتو" عن تسجيل 40 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1613.

وأفاد بأن 7308 أشخاص تعافوا من إصابتهم بالمرض.

وكانت إندونيسيا سجلت يوم السبت 557 إصابة جديدة بكورونا، فضلاً عن 53 حالة وفاة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:18 PM

إندونيسيا.. 700 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة

ارتفع عدد الوفيات إلى 1613 وفاة و7308 متعافين بالبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إنه جرى رصد 700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26473.

ووفق "رويترز"، أعلن "يوريانتو" عن تسجيل 40 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1613.

وأفاد بأن 7308 أشخاص تعافوا من إصابتهم بالمرض.

وكانت إندونيسيا سجلت يوم السبت 557 إصابة جديدة بكورونا، فضلاً عن 53 حالة وفاة.

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