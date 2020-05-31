إندونيسيا.. 700 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة

ارتفع عدد الوفيات إلى 1613 وفاة و7308 متعافين بالبلاد

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إنه جرى رصد 700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26473.

ووفق "رويترز"، أعلن "يوريانتو" عن تسجيل 40 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1613.

وأفاد بأن 7308 أشخاص تعافوا من إصابتهم بالمرض.

وكانت إندونيسيا سجلت يوم السبت 557 إصابة جديدة بكورونا، فضلاً عن 53 حالة وفاة.