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الأندية السعودية تحافظ على مقاعدها الآسيوية في نسخة 2023

3 مقاعد مباشرة في مرحلة المجموعات ومقعد في الملحق

ضمنت الأندية السعودية رسميًّا ثبات مقاعدها في دوري أبطال آسيا في النسخة بعد القادمة 2023، التي تتمثل في 3 مقاعد مباشرة في مرحلة المجموعات، ومقعد في مرحلة الملحق، وهو الحد الأعلى المسموح به لأي دولة.

وجاء ضمان الأندية السعودية لهذه المقاعد بعد اعتلاء السعودية صدارة ترتيب التصنيف لمنطقة غرب آسيا برصيد 93.5 نقطة، والثالث على مستوى القارة، طبقًا للنسخة المحدَّثة من تصنيف مسابقات الأندية الذي أصدره الاتحاد الآسيوي الأيام الماضية.

وجاء ارتقاء السعودية في التصنيف بفضل نتائج الأندية السعودية خلال النسخ الثلاث الماضية، إضافة إلى النسخة الحالية التي تأهل خلالها فريقا النصر والهلال إلى الدور ثُمن النهائي، في تطلُّع كبير لوجود أحدهما في نهائي البطولة الذي تستضيفه الرياض في 23 نوفمبر المقبل.

من جانبه، أكد ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الحفاظ على الحصة الأعلى للأندية في دوري أبطال آسيا يأتي ثمرة للدعم السخي المقدَّم من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والمتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال المواسم السابقة.

وأعرب المسحل عن خالص تمنياته لممثلي الوطن في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا التي تتشرف السعودية باحتضان أدوارها الإقصائية بدءًا من ربع النهائي، فضلاً عن المباراة النهائية التي يتمنى أن تشهد تتويجًا سعوديًّا.

دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأندية السعودية تحافظ على مقاعدها الآسيوية في نسخة 2023
سبق

ضمنت الأندية السعودية رسميًّا ثبات مقاعدها في دوري أبطال آسيا في النسخة بعد القادمة 2023، التي تتمثل في 3 مقاعد مباشرة في مرحلة المجموعات، ومقعد في مرحلة الملحق، وهو الحد الأعلى المسموح به لأي دولة.

وجاء ضمان الأندية السعودية لهذه المقاعد بعد اعتلاء السعودية صدارة ترتيب التصنيف لمنطقة غرب آسيا برصيد 93.5 نقطة، والثالث على مستوى القارة، طبقًا للنسخة المحدَّثة من تصنيف مسابقات الأندية الذي أصدره الاتحاد الآسيوي الأيام الماضية.

وجاء ارتقاء السعودية في التصنيف بفضل نتائج الأندية السعودية خلال النسخ الثلاث الماضية، إضافة إلى النسخة الحالية التي تأهل خلالها فريقا النصر والهلال إلى الدور ثُمن النهائي، في تطلُّع كبير لوجود أحدهما في نهائي البطولة الذي تستضيفه الرياض في 23 نوفمبر المقبل.

من جانبه، أكد ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الحفاظ على الحصة الأعلى للأندية في دوري أبطال آسيا يأتي ثمرة للدعم السخي المقدَّم من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والمتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال المواسم السابقة.

وأعرب المسحل عن خالص تمنياته لممثلي الوطن في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا التي تتشرف السعودية باحتضان أدوارها الإقصائية بدءًا من ربع النهائي، فضلاً عن المباراة النهائية التي يتمنى أن تشهد تتويجًا سعوديًّا.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
10:32 PM

الأندية السعودية تحافظ على مقاعدها الآسيوية في نسخة 2023

3 مقاعد مباشرة في مرحلة المجموعات ومقعد في الملحق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمنت الأندية السعودية رسميًّا ثبات مقاعدها في دوري أبطال آسيا في النسخة بعد القادمة 2023، التي تتمثل في 3 مقاعد مباشرة في مرحلة المجموعات، ومقعد في مرحلة الملحق، وهو الحد الأعلى المسموح به لأي دولة.

وجاء ضمان الأندية السعودية لهذه المقاعد بعد اعتلاء السعودية صدارة ترتيب التصنيف لمنطقة غرب آسيا برصيد 93.5 نقطة، والثالث على مستوى القارة، طبقًا للنسخة المحدَّثة من تصنيف مسابقات الأندية الذي أصدره الاتحاد الآسيوي الأيام الماضية.

وجاء ارتقاء السعودية في التصنيف بفضل نتائج الأندية السعودية خلال النسخ الثلاث الماضية، إضافة إلى النسخة الحالية التي تأهل خلالها فريقا النصر والهلال إلى الدور ثُمن النهائي، في تطلُّع كبير لوجود أحدهما في نهائي البطولة الذي تستضيفه الرياض في 23 نوفمبر المقبل.

من جانبه، أكد ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الحفاظ على الحصة الأعلى للأندية في دوري أبطال آسيا يأتي ثمرة للدعم السخي المقدَّم من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والمتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال المواسم السابقة.

وأعرب المسحل عن خالص تمنياته لممثلي الوطن في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا التي تتشرف السعودية باحتضان أدوارها الإقصائية بدءًا من ربع النهائي، فضلاً عن المباراة النهائية التي يتمنى أن تشهد تتويجًا سعوديًّا.

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