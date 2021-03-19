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البرازيل تسجّل 87 ألف إصابة جديدة بكورونا و642 بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيلها 86982 إصابة و2724 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجّلت البرازيل حتى الآن 11 مليوناً و780820 إصابة بفيروس كورونا، و287499 وفاة ناجمة عنه.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، تسجيلها 642 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 642، مقابل 645 في بيانات الأربعاء، لتصل إلى 193482 حالة.

وذكر مجاهد؛ أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 41 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 47 متوفى، الأربعاء؛ لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 11472 شخصاً.

كما أفاد مجاهد؛ بخروج 399 مريضاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 148823 شخصاً.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجّل 87 ألف إصابة جديدة بكورونا و642 بمصر
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيلها 86982 إصابة و2724 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجّلت البرازيل حتى الآن 11 مليوناً و780820 إصابة بفيروس كورونا، و287499 وفاة ناجمة عنه.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، تسجيلها 642 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 642، مقابل 645 في بيانات الأربعاء، لتصل إلى 193482 حالة.

وذكر مجاهد؛ أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 41 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 47 متوفى، الأربعاء؛ لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 11472 شخصاً.

كما أفاد مجاهد؛ بخروج 399 مريضاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 148823 شخصاً.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
01:28 PM
اخر تعديل
19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
01:46 PM

البرازيل تسجّل 87 ألف إصابة جديدة بكورونا و642 بمصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيلها 86982 إصابة و2724 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجّلت البرازيل حتى الآن 11 مليوناً و780820 إصابة بفيروس كورونا، و287499 وفاة ناجمة عنه.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، تسجيلها 642 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 642، مقابل 645 في بيانات الأربعاء، لتصل إلى 193482 حالة.

وذكر مجاهد؛ أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 41 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 47 متوفى، الأربعاء؛ لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 11472 شخصاً.

كما أفاد مجاهد؛ بخروج 399 مريضاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 148823 شخصاً.

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