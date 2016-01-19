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مايكروسوفت تُعلن عن صفقة مليارية ضخمة للسيطرة على ثالث أكبر ناشر للألعاب في العالم

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن صفقة مليارية ضخمة، استحوذت بموجبها على ثالث أكبر ناشر للألعاب في العالم.

وقالت مايكروسوفت في بيان نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص: إنها استحوذت على شركة "أكتيفيشن بيزارد"، ثالث أكبر ناشر للألعاب في العالم بعد شركتي "تينسينت" و"سوني"؛ مشيرة إلى أن الصفقة بلغت قيمتها 68.7 مليار دولار.

ودفعت مايكرسوفوت تقريبًا 95 دولارًا لكل سهم في شركة "أكتيفشن بيزارد"، وهو ما سيُمَكّن مايكروسوفت من السيطرة على عدد كبير من الألعاب الشهيرة مثل "وور كرافت" و"كول أوف ديوتي" و"كاندي كراش"، وجعلها تحت مظلة منصات "مايكروسوفت" للألعاب.

وسينتقل بموجب الصفقة أكثر من 400 مليون لاعب نشط شهريًّا في ألعاب "أكتيفشن بيزارد" إلى منصات "مايكروسوفت"، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف، و30 استوديو متطور لتطوير الألعاب.

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مايكروسوفت تُعلن عن صفقة مليارية ضخمة للسيطرة على ثالث أكبر ناشر للألعاب في العالم
سبق

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن صفقة مليارية ضخمة، استحوذت بموجبها على ثالث أكبر ناشر للألعاب في العالم.

وقالت مايكروسوفت في بيان نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص: إنها استحوذت على شركة "أكتيفيشن بيزارد"، ثالث أكبر ناشر للألعاب في العالم بعد شركتي "تينسينت" و"سوني"؛ مشيرة إلى أن الصفقة بلغت قيمتها 68.7 مليار دولار.

ودفعت مايكرسوفوت تقريبًا 95 دولارًا لكل سهم في شركة "أكتيفشن بيزارد"، وهو ما سيُمَكّن مايكروسوفت من السيطرة على عدد كبير من الألعاب الشهيرة مثل "وور كرافت" و"كول أوف ديوتي" و"كاندي كراش"، وجعلها تحت مظلة منصات "مايكروسوفت" للألعاب.

وسينتقل بموجب الصفقة أكثر من 400 مليون لاعب نشط شهريًّا في ألعاب "أكتيفشن بيزارد" إلى منصات "مايكروسوفت"، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف، و30 استوديو متطور لتطوير الألعاب.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
09:27 AM

مايكروسوفت تُعلن عن صفقة مليارية ضخمة للسيطرة على ثالث أكبر ناشر للألعاب في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن صفقة مليارية ضخمة، استحوذت بموجبها على ثالث أكبر ناشر للألعاب في العالم.

وقالت مايكروسوفت في بيان نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص: إنها استحوذت على شركة "أكتيفيشن بيزارد"، ثالث أكبر ناشر للألعاب في العالم بعد شركتي "تينسينت" و"سوني"؛ مشيرة إلى أن الصفقة بلغت قيمتها 68.7 مليار دولار.

ودفعت مايكرسوفوت تقريبًا 95 دولارًا لكل سهم في شركة "أكتيفشن بيزارد"، وهو ما سيُمَكّن مايكروسوفت من السيطرة على عدد كبير من الألعاب الشهيرة مثل "وور كرافت" و"كول أوف ديوتي" و"كاندي كراش"، وجعلها تحت مظلة منصات "مايكروسوفت" للألعاب.

وسينتقل بموجب الصفقة أكثر من 400 مليون لاعب نشط شهريًّا في ألعاب "أكتيفشن بيزارد" إلى منصات "مايكروسوفت"، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف، و30 استوديو متطور لتطوير الألعاب.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,720
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,561
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,847
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,721

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