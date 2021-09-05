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الأردن يشدد على مؤازرته للسعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وشعبها

أدان استهداف "الحوثيين" المتكرر لأراضي المملكة والمناطق المدنية

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، الاعتداءات المتكررة لمليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة، وآخرها استهداف المنطقة الشرقية، وجازان ونجران؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء، وخلّف أضرارًا مادية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد السفير "أبو الفول" على وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها؛ معربًا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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الأردن يشدد على مؤازرته للسعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وشعبها
سبق

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، الاعتداءات المتكررة لمليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة، وآخرها استهداف المنطقة الشرقية، وجازان ونجران؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء، وخلّف أضرارًا مادية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد السفير "أبو الفول" على وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها؛ معربًا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
10:35 AM

الأردن يشدد على مؤازرته للسعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وشعبها

أدان استهداف "الحوثيين" المتكرر لأراضي المملكة والمناطق المدنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، الاعتداءات المتكررة لمليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة، وآخرها استهداف المنطقة الشرقية، وجازان ونجران؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء، وخلّف أضرارًا مادية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد السفير "أبو الفول" على وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها؛ معربًا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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