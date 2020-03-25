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ارتفاع وفيات "كورونا" يُرغم إيران على حظر السفر والتجمعات

"روحاني" أشار إلى أنها قرارات صعبة لكنها ضرورية

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، أن حكومته تعتزم فرض حظر للسفر في عطلة السنة الفارسية الجديدة، وللتجمعات التقليدية في المتنزهات؛ وذلك مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إيران إلى 2077.

وبيّن "روحاني" أن الإيرانيين سيُمنعون من مغادرة المدن والخروج في رحلات خلال عطلة السنة الفارسية الجديدة، كما ستُفرض قيود على التجمعات خلال مهرجان للطبيعة يعدّ جزءًا من احتفالات الإيرانيين الذين يخرجون في نزهات تقليدية في الهواء الطلق؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال: "هذه قرارات صعبة لكنها ضرورية لحماية الأرواح. جميع المنتزهات ستكون مغلقة على الأرجح، لن يكون مهرجان الطبيعة مثل السنوات السابقة، لكن ليس أمامنا من خيار سوى فعل ذلك".

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع وفيات "كورونا" يُرغم إيران على حظر السفر والتجمعات
سبق

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، أن حكومته تعتزم فرض حظر للسفر في عطلة السنة الفارسية الجديدة، وللتجمعات التقليدية في المتنزهات؛ وذلك مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إيران إلى 2077.

وبيّن "روحاني" أن الإيرانيين سيُمنعون من مغادرة المدن والخروج في رحلات خلال عطلة السنة الفارسية الجديدة، كما ستُفرض قيود على التجمعات خلال مهرجان للطبيعة يعدّ جزءًا من احتفالات الإيرانيين الذين يخرجون في نزهات تقليدية في الهواء الطلق؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال: "هذه قرارات صعبة لكنها ضرورية لحماية الأرواح. جميع المنتزهات ستكون مغلقة على الأرجح، لن يكون مهرجان الطبيعة مثل السنوات السابقة، لكن ليس أمامنا من خيار سوى فعل ذلك".

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:06 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:38 PM

ارتفاع وفيات "كورونا" يُرغم إيران على حظر السفر والتجمعات

"روحاني" أشار إلى أنها قرارات صعبة لكنها ضرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، أن حكومته تعتزم فرض حظر للسفر في عطلة السنة الفارسية الجديدة، وللتجمعات التقليدية في المتنزهات؛ وذلك مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إيران إلى 2077.

وبيّن "روحاني" أن الإيرانيين سيُمنعون من مغادرة المدن والخروج في رحلات خلال عطلة السنة الفارسية الجديدة، كما ستُفرض قيود على التجمعات خلال مهرجان للطبيعة يعدّ جزءًا من احتفالات الإيرانيين الذين يخرجون في نزهات تقليدية في الهواء الطلق؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال: "هذه قرارات صعبة لكنها ضرورية لحماية الأرواح. جميع المنتزهات ستكون مغلقة على الأرجح، لن يكون مهرجان الطبيعة مثل السنوات السابقة، لكن ليس أمامنا من خيار سوى فعل ذلك".

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