في أول أيام رمضان.. بلديات العاصمة المقدسة تغلق ٨٦ محلًّا مخالفًا

لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية؛ تم إغلاق (٨٦) منشأة تجارية لمخالفتها لاشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.

وأوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس عبد الله الزايدي، استمرار المراقبة في الأحياء والمخططات السكنية بالعاصمة المقدسة للحد من مخالفات المحلات؛ حيث تم في أول أيام الشهر الفضيل إغلاق ٥ مراكز تسوق و١٧ مطعمًا و٤٤ محلًّا للمأكولات الشعبية، إضافة إلى غيرها من المحلات المخالفة كمحلات الحلويات ومحلات الخياطة الرجالية والمفروشات ومحلات الجوالات.

وشدّد الزايدي على أن البلديات لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.