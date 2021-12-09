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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 76.30 دولارًا للبرميل

زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط توقعات بألا تتسبب السلالة "أوميكرون" في تداعيات ضخمة على نمو الاقتصاد العالمي، رغم اتجاه بعض الدول لتشديد قيود الإغلاق لمنع تفشيه.

وقال "فيفيك دار" محلل السلع لدى "كومنولث بنك" في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": إن المؤشرات الأولية لسلالة "أوميكرون" تُرجّح أنها قد تكون أقل خطورة مما كان متوقعًا؛ وذلك بالنظر إلى عدم ارتفاع معدلات الرعاية في المستشفيات.

وأضاف: "كما أن الجرعة الثالثة تشير إلى نتائج واعدة فيما يتعلق بالحماية ضد السلالة الجديدة".

ولكن في الوقت نفسه، أكد محللو شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" للوكالة، أن المخاطر على الطلب لم تتلاشَ بالكامل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 76.30 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8% عند 72.90 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 76.30 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط توقعات بألا تتسبب السلالة "أوميكرون" في تداعيات ضخمة على نمو الاقتصاد العالمي، رغم اتجاه بعض الدول لتشديد قيود الإغلاق لمنع تفشيه.

وقال "فيفيك دار" محلل السلع لدى "كومنولث بنك" في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": إن المؤشرات الأولية لسلالة "أوميكرون" تُرجّح أنها قد تكون أقل خطورة مما كان متوقعًا؛ وذلك بالنظر إلى عدم ارتفاع معدلات الرعاية في المستشفيات.

وأضاف: "كما أن الجرعة الثالثة تشير إلى نتائج واعدة فيما يتعلق بالحماية ضد السلالة الجديدة".

ولكن في الوقت نفسه، أكد محللو شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" للوكالة، أن المخاطر على الطلب لم تتلاشَ بالكامل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 76.30 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8% عند 72.90 دولارًا للبرميل.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
09:53 AM

أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 76.30 دولارًا للبرميل

زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط توقعات بألا تتسبب السلالة "أوميكرون" في تداعيات ضخمة على نمو الاقتصاد العالمي، رغم اتجاه بعض الدول لتشديد قيود الإغلاق لمنع تفشيه.

وقال "فيفيك دار" محلل السلع لدى "كومنولث بنك" في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": إن المؤشرات الأولية لسلالة "أوميكرون" تُرجّح أنها قد تكون أقل خطورة مما كان متوقعًا؛ وذلك بالنظر إلى عدم ارتفاع معدلات الرعاية في المستشفيات.

وأضاف: "كما أن الجرعة الثالثة تشير إلى نتائج واعدة فيما يتعلق بالحماية ضد السلالة الجديدة".

ولكن في الوقت نفسه، أكد محللو شركة الخدمات المالية "إيه إن زد" للوكالة، أن المخاطر على الطلب لم تتلاشَ بالكامل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 76.30 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.8% عند 72.90 دولارًا للبرميل.

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